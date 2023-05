Este es el primer país que podría donar sus cazas F-16 a Ucrania

Varios aliados de EE.UU. y de Kiev han declarado que únicamente están dispuestos a entrenar a pilotos ucranianos, pero que no enviarán a Ucrania este tipo de aviones.

Países Bajos podría ser la primera nación occidental en donar a Ucrania aviones de combate F-16 de cuarta generación, declaró Yuri Sak, asesor del ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, citado por el diario Politico.

Ámsterdam “está en posición de ser el primero” en regalar a Kiev estos cazas de fabricación estadounidense, dijo Sak.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa neerlandés indicaron que el país cuenta con una flota operativa de 24 aviones F-16 que “permanecerán en uso hasta mediados de 2024”, y que “después de eso, estarán disponibles para otros propósitos, como la venta”. Además, la nación cuenta con otras 18 aeronaves de este modelo que “ya no se usan operativamente” y que “se les puede dar un destino diferente”, agregaron.

Después de meses de cabildeo por parte de Kiev, la semana pasada Washington aprobó finalmente el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los cazas F-16, abriendo de esta forma la puerta a un eventual futuro suministro de estos aparatos al país eslavo.

EE.UU. cuenta con la mayor flota de cazas F-16, aunque todo parece indicar que, de momento, no pretende suministrarlos a Kiev. Otros países miembros de la OTAN también han manifestado que solo están dispuestos a entrenar a los pilotos ucranianos y que no donarán este modelo de aeronaves. Según Politico, esa postura “podría cambiar fácilmente con el tiempo”, como ha ocurrido con otros tipos de armamento.

Ayuda a largo plazo

Si bien Washington abrió la puerta para que Ucrania tenga acceso a los F-16, la decisión ha sido diseñada con el objetivo de ayudar a largo plazo, por lo que no tendrá un impacto inmediato en el campo de batalla. “En el mejor de los casos, necesitarán varios meses para tener esa capacidad”, al tiempo que “hay muchos detalles que tendrán que resolverse”, dijo el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Frank Kendall. “Los ucranianos obtendrán una capacidad adicional que no tienen ahora, pero no va a ser un cambio de juego dramático”, agregó.

Un portavoz del canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo este lunes que Berlín y Washington mantienen una estrecha coordinación” sobre los planes de entrenamiento, si bien enfatizó que el programa “llevará varios meses o incluso años, dependiendo de la experiencia previa de los pilotos” ucranianos. Además, el portavoz mencionó las bases aéreas estadounidenses de Spangdahlem y Ramstein, en territorio alemán, donde el Pentágono tiene cazas F-16, y que podrían servir como centros de entrenamiento.

Por otro lado, altos funcionarios europeos de Defensa y del ámbito diplomático citados por Politico indicaron que Kiev podría obtener los primeros cazas F-16 en el próximo otoño boreal.