Evo al Gobierno: “Hay temas que ya son indefendibles, tema corrupción ya no se puede defender”

El exmandatario dijo también que tampoco se puede defender las relaciones que sostiene el Gobierno con EEUU.

El expresidente Evo Morales.

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, envió un mensaje al gobierno de Luis Arce Catacora indicando que se defenderá la gestión, pero no la corrupción ni la relaciones que se mantienen con Estados Unidos (EEUU).

“Hay temas que vamos a defender, pero hay temas que ya son indefendibles, tema corrupción ya no se puede defender. Donde hay que defender al Gobierno hay que defender”, manifestó Morales en su programa Evo es pueblo en radio Kawsachun Coca.

El líder del MAS expresó que su deseo es que Arce culmine su gestión de buena manera, pero remarcó que hay temas que el partido azul ya no puede defender.

Morales hizo mención al tema de la corrupción, en alusión al escándalo que sacudió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el caso de las coimas millonarias. Juan Santos Cruz tuvo que renunciar a su cargo de ministro tras ser acusado por el cobro de comisiones millonarias a empresas, a fin de comprar unos 30 inmuebles para ponerlos a nombre de sus familiares.

El exmandatario dijo también que tampoco se puede defender las relaciones que sostiene el Gobierno con EEUU.

“Hay temas que ya no se puede defender, por ejemplo, regalo de Comando Sur a nuestro Gobierno con un hospital móvil, no pues, eso ya no se puede defender”, apuntó.

Para Morales, el gobierno norteamericano hace regalos, ya sea de hospitales o medicamentos, con el plan de volver la denominada Acción Cívica de las Fuerzas Armadas o bajo algún otro condicionamiento.

Lamentó que sin la participación del Estado se estén haciendo “algunos regalitos” para confundir a la población o de forma camuflada se esté recibiendo recursos supuestamente para educar, apoyar, capacitar en algunos temas, en otras palabras, hacer campaña para el imperio, remarcó.

Por esa razón, indicó que no se defenderá las políticas condicionadas que mantiene el Gobierno con EEUU.

Fuente: paginasiete.bo