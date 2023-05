Evo pide a Arce una cumbre para fortalecer la “economía popular”

“Cuando se cumplen dos años y medio del gobierno de nuestro hermano presidente Luis Arce reiteramos nuestro pedido de una Cumbre Nacional de Unidad para definir con solidaridad y responsabilidad medidas urgentes que permitan recuperar el fortalecimiento de la economía popular”, escribió Morales en sus redes sociales.

El pedido se da también después de que Morales, en su programa radial de ayer, recordara que en una reunión anterior le dijo a Arce “no estás industrializando”.

“En una reunión en septiembre pasado, el compañero (Arce) nos dijo que estaban industrializando fertilizantes. Le pregunté dónde y cómo, y me dijo ‘en Santibáñez,’ pero le dije: Lucho, no estás industrializando, sólo estás mezclando cloruro de potasio con úrea, eso no es industria””, expresó Morales en su programa en RKC.