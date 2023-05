Exigen al Gobierno que opere la Planta de Cítricos de Bermejo

Luego que el Gobernador confirmara que es inviable hacer funcionar la factoría en Bermejo por falta de materia prima, el Delegado del Gobierno ha comprometido hacer gestiones con el nivel central.

Fuente: https://elpais.bo

Con una inversión superior a los 76 millones de bolivianos, en la gestión 2015 se entregaba la Planta Procesadora de Cítricos que está ubicada en la comunidad El Nueve, ocho años después la factoría no ha podido entrar en funcionamiento. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, ha descartado la puesta en marcha por la falta de materia prima en el departamento, por lo que el sector productivo fija la mirada en el Gobierno nacional para que pueda coadyuvar con algún mecanismo de solución que permita operar a esta fábrica.

Cabe recordar que el proyecto ha iniciado el 2012, durante el interinato de Lino Condori como gobernador y con Never Vega en la subgobernación de Bermejo, ambas autoridades afines al Movimiento al Socialismo (MAS). Concluyó en la gestión 2015, pero el proyecto no contemplaba los servicios básicos, de ahí en más, durante la administración del exgobernador Adrián Oliva se fueron subsanando algunos aspectos, pero no se pudo poner en marcha.

Con la llegada de Montes a la Gobernación, el proyecto seguía parado, sin funcionar. Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), a fin de poder viabilizar la funcionalidad de la factoría, en la gestión 2022 aprobó la Ley Departamental N°453 de alianza Público Privada para el funcionamiento de la Planta Procesadora de Cítricos, normativa que parecía ser una alternativa viable, pero ha sido rechazada por los campesinos de Bermejo.

La Procesadora de Bermejo necesita unas 40.000 hectáreas de cítricos para funcionar, pero la producción local apenas alcanza a 1.000

Paralelo a ello, la Gobernación llevó adelante un Censo Citrícola, que debía identificar la capacidad productiva de cítricos en la región, esto tomando en cuenta que para que funcione la fábrica se necesitan entre 40.000 a 50.0000 hectáreas de cultivos cítricos. Es así, que el pasado 9 de mayo, el Gobernador confirmó que las noticias no han sido alentadoras, pues la producción citrícola apenas llega a 1.000 hectáreas, lo que no abastece.

¿Qué pasó después?

Tras el anuncio de Montes que la Planta de Cítricos ya no va, porque tiene un “problema estructural”, información brindada por la Federación de Campesinos de Bermejo da cuenta, que el 12 de mayo recibió la visita del delegado del Gobierno en Tarija, Walter Ferrufino, quien acompañado por el asambleísta José Yucra, el ahora concejal Never Vega, dirigentes de los Interculturales y la Asociación de Citricultores de Bermejo, propuso llevar este tema a instancias del Gobierno para buscar una solución.

El ejecutivo del sector campesino de Bermejo, Hugo Hoyos, detalló que la propuesta planteada por Ferrufino, era inspeccionar el lugar –cosa que no pudieron hacer porque estaba cerrado-, hacer un informe del estado de los equipos y lo que se necesita para poner en funcionamiento la fábrica, y luego hacer las gestiones ante el Gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Pero como no pudimos entrar esa vez, quedamos que el pasado fin de semana, el día viernes (19 de mayo) ellos debían estar en Bermejo, tanto los técnicos de la Subgobernación y los técnicos que montaron la fábrica que decía don Never Vega que iba a traer, pero no han dicho nada, tampoco explicaron el motivo de por qué no vinieron y me parece que esto es una charla más”, reclamó.

Sobre este tema, El País intentó contactar al delegado del Gobierno en Tarija, Walter Ferrufino, para ahondar a detalle sobre los planes que hay para la Planta de Cítricos de Bermejo, pero no se pudo establecer comunicación.

Lo propio sucedió con otras autoridades afines al MAS, tanto con el asambleísta departamental, José Yucra, como el diputado, Delfor Burgos, quienes en su momento indicaron que el Gobierno podría hacerse cargo de esa factoría.

Ante esa situación, el dirigente campesino de Bermejo señaló que en los próximos días sostendrá una reunión con las bases, para definir qué acciones asumir o cómo se va proceder frente a ese panorama.