Exministro Patzi dice que delitos son personales y pide no cerrar colegios administrados por la Iglesia

El exministro de Educación y exgobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró que el delito de pederastia que cometieron algunos sacerdotes en el país es ‘intuitu personae’, es decir, son personales y no institucionales, por tanto, las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia Católica no deberían ser cerradas. Además, una pedagoga y un padre de familia resaltaron el importante rol que asumió la Iglesia durante la ausencia del Estado en la educación pública.

Ante las denuncias de pederastia contra religiosos, el Ministerio de Educación anunció la revisión de los acuerdos que se establecieron con las unidades educativas de convenio administradas por la Iglesia Católica. Hoy, el viceministro de Educación, Eudal Tejerina, dijo que este trabajo ayudará a identificar cuáles están vigentes y funcionan, y cuáles no, por lo tanto, corresponderá “cerrarlos”.

“El cerrar no es rápido debería ser un proceso, porque va haber alumnos que van a ser afectados, por eso deberían transitar a unidades de sistema abierto y solucionar de manera estructural. Y, no me parece pertinente que desaparezca los colegios de convenio, no me parece pertinente debido a muchos factores: psicológicos, de fe, de muchos ciudadanos bolivianos. Muchos a través de ese tema solucionan problemas de pandilla, solucionan problemas de drogadicción. La gente cree en la religión, hay gente de la comunidad que somos creyentes, católicos y otros protestantes”, argumentó el exministro de Educación.

Al momento existen 1.100 unidades educativas de convenio entre el Estado, a través del Ministerio de Educación con la Iglesia Católica.

El Ministerio Público investiga el caso de pederastia que cometieron algunos religiosos hace décadas y la Compañía de Jesús decidió apartar a ocho miembros para que sean investigados. Para el exministro el delito de pederastia es ‘intuitu personae’.

“Este tema me parece más de carácter privado, en cuanto ha habido una violación parece de un carácter más privado, de una persona frente a un agredido, es un tema privado, pero por tratarse de la Iglesia estamos hablando que es un problema institucional y no es correcto”, indicó la exautoridad.

Con esta declaración coincidieron el presidente de junta de padres de familia José Belzu y la licenciada en la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Blanca Chambi. La pedagoga recordó el rol que tuvo la Iglesia cuando hubo ausencia del Estado en la educación.

“La Iglesia intervino en la educación, la Iglesia tuvo que apoyar a la educación por la ausencia del Estado y ha sido muy buena, en ese sentido tuvo principios y valores que le ha dado valores muy fundamentales a la educación, donde su normativa era un respeto; pero ahí fallaron algunos actores de la iglesia, por ese lado están sufriendo consecuencias”, argumentó.

Asimismo, dijo que, si van a revisar los convenios, deberían considerar algunos articulados y principios que son ventajosos para la sociedad en el aprendizaje de señoritas y jóvenes, “deberían considerarse en esta época, que es violenta, y eso deberían tomarse en cuenta”.

Por su parte, el presidente de la junta de vecinos señaló que las obras como las infraestructuras han ayudado a la población y no por algunos van a pagar todos.

“Tenemos que ver el lado positivo de las construcciones que han tenido, estas obras, que han sido un bien para la educación, tal vez los actores no han sido los adecuados, no podemos echar la culpa a todos (…). Hay que llamar a la reflexión, nosotros estamos muy preocupados”, dijo el representante de los padres de familia.

Asimismo, indicó que se tiene que tratar de encontrar la forma de resolver esta situación siempre en beneficio de la persona que se está formando, “no de quien convenga sino de nuestra sociedad”.

