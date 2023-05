Fassil pagó a SFG Bs 8.132.760 de sobreprecio por el edificio El Deber, se usó dinero desviado de Fassil

La emisión de los 3 cheques de gerencia expuestos anteriormente, estarían presuntamente ligadas a la compra de un inmueble por parte de SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A. (SFG), a la mencionada empresa SAAINSA S.A., correspondiente a un bien ubicado en la “Zona Este, UV. 81, Mza. No. 5, Av. Cuarto anillo” (Ex El Deber), Santa Cruz, Andres Ibáñez, Primera, Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 5.447,50 Metros, el cual fue vendido al Banco Fassil S.A., entidad que realizó una transferencia a la cuenta analizada, en fecha 08 de octubre de 2020, por Bs. 22.748.760,00, por concepto de “ADQUISICION DE INMUEBLE – AV. CUMAVI ENTRE CALLES ANTOFAGASTA Y CALLE B (EX EL DEBER)” (Sic), observándose que pagó Bs. 8.132.760,00, adicionales con relación al monto en el cual el analizado lo habría adquirido.