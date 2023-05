Fin del Título 42: cinco claves para entender cómo cambiará la política migratoria de Estados Unidos

A pesar del cese de la autoridad que se utilizó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes, las reglas a partir de ahora serán aún más estrictas.

Fuente: Infobae

Este jueves a las 23.59 (EST) se puso fin al Título 42 de una ley de salud pública de 1944 que permite frenar la migración en nombre de la protección de la salud pública, y que había sido implementado nuevamente durante la pandemia de coronavirus. En la práctica, se utilizó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes.

Tras su expiración Estados Unidos está implementando nuevas restricciones en su frontera sur para tratar de evitar que los migrantes crucen ilegalmente.

“Si bien promovemos una migración segura, ordenada, humana y regular, nuestra frontera no está abierta a migración irregular y esto no cambiará después del final de la Orden de Salud Pública del Título 42″, dijo durante una conferencia de prensa para periodistas de Latinoamérica Marta Youth, subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración. “Los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes de inmigración. Los Estados Unidos reconocen que, para promover una migración segura, ordenada, humana y regular, necesitamos una acción regional y global integral que aborde esos temas complejos. Abordar los desafíos de la migración irregular, brindar protección a los refugiados y solicitantes de asilo, y ofrecer vías de migración legal son prioridades clave para el gobierno”.

El Departamento de Seguridad Nacional, junto con las agencias de muchos otros departamentos del Gobierno de los Estados Unidos, han estado preparándose para el levantamiento del Título 42, explicó por su parte Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

A continuación, las claves para entender cómo cambiará la política migratoria de EEUU con el findel Título 42:

El Título 42, explicado

Se trata de una autoridad sanitaria de emergencia que comenzó a aplicarse durante la presidencia de Donald Trump, en marzo de 2020. Bajo este Título, funcionarios estadounidenses podían rechazar a los migrantes que llegaron a la frontera entre EEUU y México amparándose en la prevención de la propagación del COVID-19.

En concreto, impedía que los migrantes ingresen al país ilegalmente, pidan asilo y se queden en el país mientras se resolvía el caso: así, esta autoridad permitía que sean devueltos y se les negaba el derecho a buscar asilo. Los únicos exentos eran las familias y los niños que viajaban solos.

Eso no impedía que los que cruzaban ilegalmente pudieran intentar cruzar una y otra vez hasta ser exitosos en su objetivo.

Luego de peleas legales con los conservadores, al fin el gobierno de Biden anunció en enero que pondría fin al Título 42.

Qué pasará ahora con la migración a EEUU

Las restricciones del Título 42 se levantaron el jueves por la noche, y el gobierno de Biden implementó una serie de nuevas políticas más estrictas para tomar medidas contra los cruces ilegales. Habrá consecuencias severas y los migrantes que sean descubiertos cruzando ilegalmente no podrán regresar durante cinco años, y si lo hacen podrían enfrentarse a un proceso legal.

“El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado están enfocados en soluciones y tienen un plan sólido para administrar la frontera con humanidad a través de la disuasión, el cumplimiento y la diplomacia”, explicó Youth. “Estamos liderando esfuerzos regionales junto con países socios para reforzar el acceso a la protección para quienes la necesitan, ayudar a respaldar los esfuerzos para integrar a refugiados inmigrantes en sus comunidades, ampliar el acceso a vías legales a Estados Unidos y fortalecer las capacidades de los países para gestionar humanamente sus fronteras. Estamos aumentando la asistencia a los países anfitriones en todo el hemisferio occidental para ayudarles a integrar a los refugiados inmigrantes y brindar asistencia y protección a las poblaciones vulnerables en toda la región. Y también estamos haciendo que las vías legales sean más accesibles desde Sudamérica y Centroamérica”.

En definitiva, la preparación de EEUU para el fin del Título 42 ha implicado imponer nuevas consecuencias a quienes cruzan la frontera de manera ilegal, mientras expanden al mismo tiempo los incentivos para que las personas que quieren migrar “usen vías seguras, ordenadas y legales para venir a los Estados Unidos sin tener que poner sus vidas en las manos de los cárteles y los contrabandistas”, dijo Nuñez-Neto.

Qué migrantes podrán entrar

Estados Unidos informó que aceptará hasta 30.000 personas por mes que provengan de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Las condiciones son que vengan por aire, tengan un sponsor y presenten antes una solicitud online.

También se permitirá el ingreso de hasta 100.000 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que tengan familiares en EEUU, también mediante una solicitud en línea previa.

Los inmigrantes de otros países podrán solicitar el ingreso a través de la aplicación CBP One, cuya aplicación pueden usar por ahora 740 personas por día.

En estos casos, si no se cumplen estas condiciones, el gobierno de EEUU los deportará a la frontera con México.

El caso de las familias es distinto. Los grupos familiares que ingresen ilegalmente tendrán toques de queda -desde las 11 pm hasta las 5 am- y uno de los adultos estará obligado a llevar una tobillera que monitoreará sus movimientos. Mientras, los funcionarios de inmigración tendrán 30 días para determinar si una familia puede permanecer en el país. Este proceso antes podía llevar años.

Cuáles son las nuevas reglas para pedir asilo

Las leyes estadounidenses -en concordancia con las internacionales- dicen que cualquier persona que llegue a EEUU puede solicitar asilo. Los funcionaros evalúan si tienen un temor creíble de persecución en su país de origen; el caso es derivado al sistema judicial de inmigración -lo que puede llevar años-, y mientras son liberados en el país para esperar la conclusión.

Pero con estas nuevas reglas, el gobierno de Biden rechazará a cualquier persona que busque asilo que no haya primero buscado protección en un país por el que viajó o que no haya solicitado el asilo por primera vez en línea. Minutos antes de que entrara en vigencia, grupos de defensa presentaron una demanda para bloquearlas en la corte federal de San Francisco.

Los grupos defensores argumentan que la nueva regulación se parece a las restricciones impuestas por su predecesor republicano, Donald Trump. Los grupos de derechos humanos ya habían bloqueado con éxito las reglas del ex presidente en los tribunales y le pidieron al mismo juez federal con sede en California que las bloqueara también.

“Las vías legales tienen como objetivo ayudar a los migrantes a viajar de manera segura e ingresar regularmente a los Estados Unidos”, aseguró Youth. “Eventualmente se establecerán centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados e inmigrantes. Esos centros regionales realizarán una evaluación previa para acceder a vías legales. Los solicitantes serán evaluados en esas oficinas para determinar si pueden ser elegibles para el estatus de refugiados u otras vías legales a los Estados Unidos y eventualmente a otros países, como Canadá y España”.

Como parte de este esfuerzo, han gestionado “una expansión histórica en las vías legales hacia los Estados Unidos, como los procesos de parole que empiezan con patrocinadores para nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que ya han admitido al país más de 100.000 personas de una manera segura y ordenada”, continuó Nuñez-Neto. “Recientemente también anunciamos nuestra intención de expandir los programas de reunificación familiar a países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia”.

Qué está ocurriendo en la frontera ahora

El secretario de seguridad nacional, Alejandro N. Mayorkas, dijo el jueves que 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza habían sido enviados a la frontera y aclaró que “no está abierta”: “A partir de esta noche, se presumirá que las personas que lleguen a la frontera sin usar un camino legal no son elegibles para el asilo. Estamos listos para procesar y expulsar humanamente a las personas sin una base legal para permanecer en los EEUU”.

Mientras, los migrantes se habían congregado a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México el jueves horas antes de que expiren las restricciones. Muchos se apresuraron a cruzar antes de las nuevas y estrictas reglas de asilo.

“Seguimos encontrando altos niveles de no ciudadanos en la frontera, pero no vimos un aumento sustancial de la noche a la mañana o una afluencia a la medianoche”, cuando expiró el Título 42, dijo Nuñez-Neto a periodistas el viernes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU ha estado reteniendo en los últimos días hasta 28.000 migrantes en sus instalaciones, mucho más de su capacidad declarada y en lo que parecía ser un récord, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos funcionarios federales que solicitaron el anonimato y el sindicato de la Patrulla Fronteriza. Esta semana, el número de personas atrapadas cruzando ilegalmente superó las 10.000 por día.

Como resultado, comenzaron a liberar a los inmigrantes en suelo estadounidense con instrucciones de presentarse en una oficina de inmigración dentro de los 60 días o ser deportados.

“Reconocemos que este reto que estamos enfrentando ya se ha repetido bajo presidentes de ambos partidos políticos por casi dos décadas. Y no tiene solución si el Congreso estadounidense no se une con los dos partidos en conjunto para realmente actualizar nuestras leyes de inmigración, que están rotas y no funcionan”, admitió Nuñez-Neto.