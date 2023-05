Gobernador niega presunto hecho de violencia sexual y acusa de extorsión a la denunciante

Fuente: erbol.com.bo

Tras ser denunciado por violencia sexual, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, negó que hay cometido ese delito y acusó a la denunciante de extorsionarlo pidiendo dinero e ítems de trabajo.

La semana pasada, una joven afirmó que era pareja de Quispe y denunció al Gobernador de agredirla física y sexualmente el pasado 31 de diciembre.

El Gobernador negó que la mujer haya sido su concubina, debido a que él tiene una pareja y familia.

Negó que haya cometido el delito denunciado y afirmó que tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, reconoció que este es un caso delicado, toda vez que se trata de la Ley 348.

Quispe dijo que la denunciante es una exfuncionaria que fue alejada de un cargo y quiso volver a trabajar.

Acusó de extorsión a la exfuncionaria, porque la misma le habría pedido 300 mil bolivianos y cuatro ítems de trabajo a cambio de no hacer pública la denuncia.

Como evidencia, el Gobernador divulgó un audio en que se escucha supuestamente la voz de la mujer.

En el audio, la voz femenina se queja de que le hacen perder el tiempo y que se debería entregar lo que había pedido de manera completa con frases como las siguientes: “no me interesa nada”, “a las nueve quiere ver completo”, “quiero a las nueve sí o sí, y si no es a las nueve que se olvide”.

En el audio, la voz femenina advierte que tenía conferencia de prensa y que “mañana va a explotar si no hay nada hasta las nueve”.

“Yo sé que la justicia va a hacer las investigaciones necesarias, porque mi persona no se puede prestar eso. Yo de dónde voy a sacar los 300 mil”, dijo el Gobernador.

Quispe consideró que se lo quiere perjudicar con esta denuncia, pero enfrentará este caso en la vía legal.

Consideró que este caso afecta directamente a su familia.

“Yo no soy delincuente, soy una persona que me he formado correctamente y estoy dando la cara usted, aunque afecte esto mucho a mi familia”, agregó.

El director de la FELCV, Jhonny Vega, indicó que el caso se investiga en El Alto y que se hizo la valoración psicológica a la víctima. El proceso está en manos de la Fiscalía.