Investigación en el piso 15: Así es el edificio desde donde cayó el interventor del Banco Fassil

Los bomberos de la Policía llegaron al lugar con cuerdas, arneses y andamios; se buscaba lanzar un objeto similar al peso y medidas de Colodro para hacer una reconstrucción de los hechos, pero por factores climatológicos esto no pudo ejecutarse. Esta acción se real

Sin embargo, las labores se centraron en lo alto del edificio y con herramientas tecnológicas y acompañamiento de drones para obtener nuevos detalles sobre los últimos minutos de vida de Colodro.

Este lunes no fue un día normal en el lugar y para los transeúntes esta situación no pasa desapercibida, quienes no eviten pararse a mirar el movimiento que hay en el lugar, pero no hay una respuesta a esa curiosidad; la investigación sigue su curso.