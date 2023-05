Joven cantante boliviano lanza su primer sencillo y videoclip “Vacilon Girl”

Josue Davis vive y estudia música en Holanda. Es muy probable que visite el país a fin de año para promocionar sus canciones. ¡Descubre a la nueva promesa de la música urbana!

eju.tv

Su nombre completo es Josue David Justiniano Rodríguez, tiene 19 años y actualmente reside en Ámsterdam, Holanda. Allí estudia ingeniería de sonido en la United Pop Ámsterdam (Academia de música, medios y artes), que está a punto de terminar, “aquí estoy 100% inmerso en la música, produzco mi música propia, pero la idea es producirle a otros artistas” comenta Josue.

Próximamente lanzará su primer single titulado “Vacilon Girl”, pero ya tiene seis nuevas canciones producidas y que presentará cada mes de aquí en adelante como singles. Lanzará esta canción el próximo 2 de Junio en todas sus plataformas digitales y por su canal de YouTube. Y posiblemente vuelva a Bolivia este fin de año para promocionar sus canciones.

Link de intro de Vacilon Girl: https://youtube.com/shorts/T674vlrswFQ?feature=share

El idilio de Josue con la música empezó a sus 12 años cuando sus padres decidieron comprarle una guitarra y descubrió que no había otra cosa que quisiera hacer; “luego para aprender más, comencé a tomar clases con Marcelo Gala como por tres años. Fue una de las mejores cosas que me podría haber sucedido. Luego a los 15, sentía q tenía que ir más allá en el manejo de mi voz y decidí tomar unas cuantas clases con Lucio Paz, que también fue una linda experiencia” recuerda.

Ya con 17 años Josue empezó a aprender más de la música digital y a escribir sus propias canciones y a producirlas por su cuenta, pues su idea siempre fue ser un artista independiente. “Ahora con mis 19 años ya con más experiencia, me estoy graduando en producción musical de United Pop Amsterdam, puedo decir que cada vez estoy más cerca a ser el artista que tanto aspiré a ser de niño”, confiesa.

¿Por qué eligió el género urbano?

“La verdad es que no me encasillo en ningún género. Me gusta salir de mi zona de confort y probar cosas nuevas así que no se sorprendan si me escuchan cantar en cualquier otro género” señala el artista boliviano que también escribe canciones en otros idiomas, no solo en español, así que también prepara unos temas en inglés o canciones mezclando ambos idiomas.

Además de la música, a Josue le apasiona la lectura y todos los días sale a caminar para disfrutar de la naturaleza que es también donde suele inspirarse para escribir sus letras.