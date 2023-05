La confesión de Gerard Piqué sobre su etapa como futbolista que recorre el mundo: “El gimnasio ha sido un dilema en mi carrera”

El ex jugador del Barcelona también aseguró que desde que dejó de jugar profesionalmente no hizo más deporte

Fuente: Infobae

Gerard Piqué fue uno de los mejores centrales que tuvo el fútbol a nivel Mundial. El defensor catalán lo ganó todo con el FC Barcelona, así como también la Copa del Mundo con la selección española en Sudáfrica 2010. Sin embargo, ahora, hizo una revelación que dejó atónito a más de uno.

En pleno directo de Twitch y mientras hablaba de su nuevo proyecto, la Kings League, el ex jugador azulgrana confesó que nunca le gustó el gimnasio y que ha sido un problema durante toda su carrera profesional.

“Hace seis meses que no hago deporte. Desde que me retiré”, afirmó el ex futbolista de 36 años ante las risas de todos los presentes que bromeaban con el tema musical de su ex pareja Shakira, que en un momento le reprocha: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

“No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además nos pusieron un vestuario que para entrar tenías que pasar por el gimnasio… Era un mensaje como diciendo: ‘Toca una máquina’”, recordó Gerard Piqué.

Te puede interesar:El discurso completo de Lionel Messi tras ser elegido mejor deportista del año: el guiño al Barcelona y la dedicatoria para Argentina

Estas declaraciones también coincidieron con las que hizo su amigo Ibai Llanos al momento de analizar la Session 53 que hizo la cantante colombiana con Bizarrap. “O sea… Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida. La canción la entiendo y todo, pero realmente es verdad que este hijo de p… lo que es el gimnasio lo ha pisado menos que yo”.

Una de sus últimas apariciones públicas fue cuando viajó a Miami para ver a sus hijos (Grosby) Una de sus últimas apariciones públicas fue cuando viajó a Miami para ver a sus hijos (Grosby)

El último partido a nivel profesional de Gerard Piqué fue el pasado 5 de noviembre, en donde se convirtió en el protagonista de una emotiva despedida en el Camp Nou después de la victoria por 2-0 frente al Almería.

“En una relación de tanto amor como la del Barça y yo creo que era el momento de dejarnos un poco de espacio”, manifestó el zaguero central en aquel momento, aunque dejó una puerta abierta para su regreso a la institución desde otro rol: “Estoy convencido que volveré a estar aquí”.

Por ahora, el ex capitán azulgrana está trabajando en sus proyectos personales a nivel empresarial, así como también intentado resolver asuntos familiares, sobre todo después de lo que fue la caótica separación de la cantante colombiana Shakira, quien se marchó a Miami junto a los dos hijos que tienen en común.