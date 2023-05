Las concejales no se irán: Flores denuncia ‘encapuchados’; Manfred recuerda que ‘él las puso ahí’

Mientras tanto, desde el MAS ratifican que no hubo “acuerdos” en la elección de la directiva del ente fiscalizador. El lío interno en Súmate se desató este miércoles.

Las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores no se moverán de los cargos para los que han sido elegidas mediante los votos. No renunciarán pese a la presión político-social.

Este miércoles, las legisladoras de Súmate fueron escogidas como presidenta y secretaria del Concejo, luego de un proceso eleccionario que desató el repudio de la alianza encabezada por Manfred Reyes Villa.

Súmate acusó que Cabrera, flamante titular del órgano deliberante, y Flores, posesionada como secretaria, se “vendieron” al Movimiento Al Socialismo (MAS) para ejercer cargos en la directiva (legisladores del partido azul mocionaron por ellas).

Estos resultados en el Concejo desataron no solo una ola de críticas y reprobación por parte de Súmate, sino que también de personas movilizadas que, sorpresivamente, llegaron este jueves a puertas de dicho ente fiscalizador para exigir que ambas renuncien.

Y, hoy viernes, las paredes de la vivienda de Flores amanecieron escrachadas, con insultos dirigidos hacia la secretaria concejal, a quien los afines a Súmate califican como “traicionera” y “vendida”.

La reacción ante este último evento de violencia llegó por parte de Flores, quien expresó que apelará a toda su fortaleza para hacer prevalecer sus derechos como autoridad electa.

“Voy a sacar toda la fortaleza para hacer prevalecer mis derechos como autoridad, como persona, como mujer. Simplemente hemos sido sometidas a una elección de la bancada de Súmate, a una elección de la directiva del Concejo Municipal. Hemos sido electas. Este es un país democrático ¿Eso no le ha gustado a Marylin Rivera?, ¿dejar la presidencia?, ¿a Diego Murillo, dejar la secretaría?”, cuestionó, consultada por Red Uno.

“ENCAPUCHADOS”

Flores denunció puntualmente a “funcionarios de la Alcaldía” de haber sido quienes amedrentaron su vivienda, hoy viernes. “Son los funcionarios de la Alcaldía, que están viniendo encapuchados; son gremiales pagados, dirigentes”, dijo, en Red Uno.

“¿QUÉ LE MOLESTA?”

La secretaria concejal también se dirigió al burgomaestre Manfred Reyes Villa. ¿Qué le molesta al ejecutivo, qué le molesta al alcalde? Señor alcalde, hemos hablado con usted en varias ocasiones, hemos indicado que queremos entrar a la directiva, que rote esa directiva, no perpetuar a Marylin Rivera y a Diego Murillo cinco años. Esa es la molestia, ¿por qué? No entiendo”,

Ni ella ni Cabrera presentarán su renuncia en el Concejo, pese a contar con la desaprobación de sus pares de Súmate en el ente deliberante.

Cabrera, en ese entendido, relató desconocer el curso que iban a tomar las votaciones del miércoles.

“No teníamos certeza que recibiríamos estos votos. Bueno, los concejales han votado por nosotras y se ha tenido mayoría. Es momento de la unidad. Insto a la población a poder trabajar de manera conjunta (…). No vamos a renunciar porque hemos sido electas por el voto”.

Para la legisladora, ahora no existen garantías para trabajar físicamente en el Concejo.

“Estamos viendo que en el Concejo no tenemos las garantías”, dijo.

“YO LAS PUSE AHÍ“

Traidoras”, “ahora se quieren hacer las víctimas” y “malagradecidas”. Con esas palabras, Reyes Villa se refirió a las concejales de su bancada, Cabrera y Flores.

“Las han utilizado, las han inducido para ir en contra, no de Manfred, en contra del pueblo cochabambino (…). Ellas han sido elegidas porque yo les he puesto ahí Malagradecidas, podía haber puesto a otra gente, pero he dicho: bueno, que vayan, es gente joven, diferente, pero no habían sido diferentes, son iguales porque recién ahora me acabo de enterar de que una de ellas ya era candidata de un partido político a diputada”, señaló Manfred, visiblemente enojado.

Aseguró que ambas concejales “rara vez” fueron a una entrega de obras y ahora la “angurria de poder quiere llevarlas a un lugar que no les corresponde”. Molesto, aseguró que las dos ahora “se están victimizando, ese es su papel”. Sobre Cabrera, añadió que “le gusta el protagonismo”.

Para la primera autoridad municipal se trata un “transfugio político” maquinado y promovido por el ala radical “evista” del MAS. Ante ello, preparan las acciones legales pertinentes.

“NO PACTAMOS”

Desde la bancada del MAS, la concejal Silva Soliz descartó una alianza con Súmate. “No pactamos con bancadas de la derecha”, dijo. En medio de esta crisis en el legislativo municipal, Reyes Villa desconoció a la directiva actual y la llamó “del MAS”. Asimismo, instó a los habitantes de Cochabamba a no ayudarlas a victimizarse.

“Pedir a la población que no les ayuden a victimizarse”, enfatizó. En respuesta, las concejales aseguraron que no renunciarán.