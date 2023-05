Leigue cuestiona labor de los medios por concentrarse en cosas negativas

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, cuestionó la labor de los medios de comunicación en concentrarse en cosas negativas, cuanto más estos días cuando se habla de la Iglesia Católica y demandó equilibrio para destacar también las cosas positivas.

Fuente: erbol.com.bo

Ese comentario formuló a propósito de celebrarse este domingo el “Día de los Medios de Comunicación” destinado a reflexionar sobre la necesidad de comunicar buenas noticias, pero a veces como que los medios se concentran en cosas negativas y lo hacen tan grande que pareciera que es todo eso, precisó.

Dijo que el pasado martes se reunieron 65 sacerdotes del oriente boliviano, “unidos para la formación permanente. ¿De eso quién se enteró? Nadie. Porque a veces a los medios no les interesa estas cosas positivas, le interesa lo negativo, le interesa lo malo, eso es lo triste”, comentó.

En su homilía dominical sostuvo que los medios de comunicación tendrían que ser equilibrados en todo esto, “que hay cosas negativas no lo negamos, pero que hay cosas positivas también lo hay. Y a veces estas cosas no siempre salen, por eso es que el Señor dice: No pierdan la esperanza que yo estaré con ustedes”.

Leigue exhortó a que, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de tantas convulsiones que podemos pasar, no pierdan esa esperanza y no pierdan de vista la oportunidad de acercarse nuevamente al Señor.

Recuerda que Jesús enseñó a sus discípulos que el poder del Padre es para perdonar y no para aplastar cuando existe un problema con alguien y “nos quedamos con eso, no perdonamos, no somos capaz de perdonar, peor cuando uno pasa momentos tan complicados”.

Fuente: erbol.com.bo