Luis Arce: BoA demuestra que el Estado puede ser un buen administrador

El presidente entregó modernas aeronaves Airbus A330 – 200 a la aerolínea estatal.

Durante el acto, el primer mandatario indicó que esta moderna adquisición es el resultado del modelo económico. Además, que es una muestra clara de que es un mito de que el Estado es un mal administrador.

“BoA es la muestra de que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo funciona, que tenemos un Estado que sabe administrar las empresas estatales. Por lo tanto, nuestro modelo no está aniquilado, no está muerto, no está agonizando. Todo lo contrario, nuestro modelo económico muestra una vez más el potencial que tiene, no solo a nuestro país sino al mundo entero, que otra manera de administrar la economía es posible”, sostuvo.

Por lo tanto, aseveró que la entrega de estos modernos aviones también refleja que la economía boliviana “vuela alto y lejos”.

“Hoy estamos en la ciudad de Santa Cruz entregando nuestras aeronaves que representan la modernidad de nuestras empresas, pero sobre todo también representan que la economía está despegando”, enfatizó.

En tanto, el gerente de BoA, Ronald Casso, recordó que la renovación de la flota de esta empresa comenzó el año pasado con la incorporación de cuatro aeronaves 737 – 800 NG (nueva generación) de 168 pasajeros.

“El Airbus 330-200 es el resultado de un complejo proyecto en el que hemos analizado todos los aspectos para incorporar un avión. No hay avión mejor, no hay avión peor, hay avión adecuado y este avión es el que mejor se adecúa a la realidad, a las operaciones, al mercado y a la proyección que tiene BoA”, indicó.

Detalló que las naves Airbus 330-200 tienen una capacidad de llevar 275 pasajeros, pueden volar alrededor de 12 horas, fueron adquiridos en calidad de leasing (contrato de alquiler) y cubrirán las rutas internacionales Madrid – España y Miami – Estados Unidos, principalmente.