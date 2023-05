$!Manipulación y servidumbre, atropellos del Opus Dei contra mujeres bolivianas

En 2021, mujeres de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay presentaron una denuncia en el Vaticano. Aunque son 43 las exnumerarias denunciantes, el número de víctimas en estos países es mayor.

Fuente: paginasiete.bo

“Tenía 15 o 16 cuando me reclutaron. Me dijeron que Dios me había elegido, que me había dado la vocación. Me llevaron a Buenos Aires supuestamente a estudiar, pero en realidad trabajé de sol a sol como doméstica y sin ningún pago”, cuenta Rosa, (nombre convencional) una de las mujeres bolivianas afectadas por el Opus Dei, cuando fueron numerarias o exnumerarias dentro de esta institución católica.

Su testimonio no sólo es igual al de otras bolivianas, sino que se repite en mujeres del Paraguay, Argentina y Uruguay, que fueron parte de esta institución entre los 80 y 90. No son casos aislados, sino muestras de un patrón que se repite.

“Se aprovechaban que estabas en una situación vulnerable, ya sea por problemas familiares, económicos o emocionales”, sostiene otra víctima, Leonor (nombre convencional).

En septiembre de 2021, 43 mujeres de esos cuatro países denunciaron al Opus Dei ante el Vaticano, por explotación laboral, abuso de poder y de conciencia. Las investigaciones también advierten que hubo trata y reducción a la servidumbre.

“Hacían que, incluso siendo menores de edad, fueran empleadas domésticas de los centros y miembros del Opus Dei. No tenían un sueldo o aporte social. Trabajaban casi 15 horas, sin vacaciones o francos. Estaban en un estado de reducción a servidumbre”, sostiene el abogado que representa a las demandantes, Sebastián Sal.

Página Siete contactó a bolivianas que dejaron el Opus Dei luego de ser explotadas por años, aunque no logró contactar a la única boliviana que forma parte del grupo demandante. En resguardo de su seguridad e identidad, y por razones narrativas, se usarán nombres convencionales.

El Opus Dei

“Están en todas partes, nos vigilan”, es una frase común entre quienes dejan el Opus Dei. Ésta es una de las instituciones ultraconservadoras al interior de la Iglesia católica y sobre ella se tejen muchas historias.

Si bien fue fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928, no fue hasta noviembre de 1982 que el papa Juan Pablo II la erigió como la única Prelatura Personal. Según su portal web, está presente en 68 países y tiene alrededor de 93.600 miembros. Más de 2.000 son sacerdotes.

En la rama femenina hay divisiones, como agregadas, numerarias y numerarias auxiliares. Las dos últimas hacen un voto de pobreza, obediencia y castidad. Mientras que las numerarias pueden ejercer una profesión, las auxiliares se dedican exclusivamente al trabajo doméstico. Es en este punto donde empieza el problema laboral.

Reducidas a servidumbre

“Sólo las mujeres podemos ser auxiliares. Limpias, lavas, planchas, pero no te pagan o tienes que entregar tu sueldo”, cuenta una de las bolivianas que logró “sobrevivir” y salir del Opus Dei luego de una crisis psicológica, emocional y física.