MAS levanta las manos, no pedirá cambio de ministros al presidente Luis Arce

Por su parte, los parlamentarios del bloque ‘evista’ del MAS cuestionaron en reiteradas ocasiones el trabajo de al menos siete ministros.

Vicepresidente del MAS, Gerardo García. Foto: RRSS

Fuente: noticiasfides.com

Ante el último escándalo de corrupción que involucra al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, la dirigencia nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) levantó las manos y afirmó que no pedirá al presidente Luis Arce cambios en su gabinete ministerial.

“Ya es tuición y responsabilidad del hermano presidente Luis Arce, si cambia, o no cambia a los ministros, depende de él, porque están haciendo daño económico al país en su gestión. Por lo tanto, el hermano Evo (Morales) me ha dicho a mí que no nos metamos”, informó a la ANF el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

La distancia entre la dirigencia nacional del MAS y el presidente Luis Arce se hizo evidente en reiteradas oportunidades, esto se agudizó a mediados de abril cuando el instrumento político deslindó responsabilidad sobre las políticas públicas del Gobierno

García develó que sostuvieron reuniones con el mandatario, donde le hicieron conocer sus preocupaciones acerca de las denuncias de corrupción en varios ministerios, entre ellos en el de Medio Ambiente y Agua, de Obras Públicas y de Educación, pero no se hizo caso.

