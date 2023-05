“Me preocupa mucho porque es mi vida”: Camacho denuncia que están atentando contra su salud

Fuente: Unitel

Tras la negativa de la justicia de concederle la tutela en la acción de libertad que planteó su abogado por los problemas de salud que padece, el gobernador, Luis Fernando Camacho expresó su preocupación por la forma en la que su tratamiento es atendido en el recinto penitenciario de Chonchocoro.

“El abuso que están haciendo que sea con mi libertad, pero no con mi salud, yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios”, señaló Camacho, al haber uso de su palabra.

El gobernador cuestionó el tratamiento que recibe de parte de régimen penitenciario a quienes acusó de incluso interrumpir su tratamiento para asistir a las audiencias cautelares.