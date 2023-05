México reporta baja en flujo de migrantes hacia EE.UU. tras fin de Título 42

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que su país no recibirá más de 1.000 migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni la voluntad de aceptarlos.

Fuente: DW

México reportó este viernes una reducción en el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos, horas después de que ese país endureciera las restricciones contra la migración ilegal.

“El flujo va bajando al día de hoy. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera”, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard en rueda de prensa.

Estados Unidos levantó este viernes el Título 42, una medida activada en 2020 para supuestamente frenar el Covid-19, pero que en la práctica se utilizó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes al impedirles solicitar asilo.

En su ausencia se seguirá aplicando el Título 8, que además de expulsar a aquellos que entren sin visa o sin autorización, vetándolos para obtener asilo, les prohíbe ingresar de nuevo durante cinco años y les expone a procesos judiciales.

El secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard, informó que, tras la eliminación del #Título42, a partir de hoy ha disminuido el flujo migratorio en la zona fronteriza del norte de México, donde ayer se contabilizó la presencia de 26 mil 560 personas migrantes, sin que se… pic.twitter.com/PMu4ux6ehe — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 12, 2023

Durante la intervención de Ebrard fue presentada una lámina en la que se lee que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas “no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país”.

Esos papeles permitían a los migrantes moverse desde el sur de México a la frontera norte con Estados Unidos. El gobierno no especificó desde cuándo está vigente esa normativa ni cuándo terminará.

México: “No más de 1.000 por día”

El canciller mexicano dijo que su país no recibirá a más de 1.000 migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni tampoco la voluntad de aceptarlos.

“México les hace saber que no podría en ningún caso recibir a más de 1.000 personas en un solo día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos”, afirmó Ebrard.

El presidente estadounidense, Joe Biden, había anticipado una situación “caótica” en la frontera por el fin del Título 42, al tiempo que su gobierno desplegaba unos 24.000 agentes en la zona.

Pero al citar un reporte del ejército mexicano, Ebrard aseguró que en las fronterizas Ciudad Juárez y Matamoros (norte) continuaban grupos de migrantes en las mismas cantidades y en “situaciones de calma y normalidad”.

De acuerdo con sus cifras, el gobierno mexicano contabilizaba 26.560 migrantes en las principales ciudades fronterizas del norte del país. De ellos, 10.000 en Ciudad Juárez, 7.000 en Reynosa y 5.500 en Matamoros. El resto están repartidos entre Tijuana, Nogales, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

