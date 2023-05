Mujer a la que le dejaron una pinza en el vientre descarta asumir acciones legales y cuenta lo que pasó

Dice que fue un embarazo complicado

Leticia señaló que atravesó un embarazo de alto riesgo, así como el momento en el que nació su hijo. La mujer contó que fue sometida a ligadura de trompas, por lo que resultó una sorpresa que quede embarazada de su cuarto hijo. “Pienso que por milagro Diosito me regaló la niña. Mi embarazo y el parto fue riesgoso y los médicos no me querían atender por el riesgo”, recordó.

Añadió que desde el día que fue sometida a una cesárea quedó con malestares y al ser dada de alta asistió a otros médicos que le decían que los malestares eran “normales” por la cirugía a la que fue sometida.

Por su parte, horas antes, la fiscal asignada al caso, Delmy Guzmán, explicó que sigue la investigación en este caso y se prevé más citaciones.