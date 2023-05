.Nuevas detenciones y citaciones, cívicos cruceños denuncian otra arremetida del Gobierno

Cuéllar declarará

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René (Uagrm) y expresidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, declarará este miércoles ante la Fiscalía por el paro de los 36 días.

“Queremos ayudar con las investigaciones, consciente de que no hemos cometido ningún delito, porque el paro fue mandato de un cabildo”, aseveró Cuéllar para quien “queda claro que el Gobierno trata de amedrentar a quienes piensan diferente y es una cortina de humo del Gobierno para ocultar al crisis económica que se avecina”.

Según Cuéllar, el Gobierno “se cae a pedazos y no por la protesta de la ciudadanía, sino por la corrupción y la pésima administración”.

A esa lista de citaciones y aprehensiones se suma la decisión de la Sala Constitucional Segunda que este martes negó la acción de libertad que planteó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su salud. “El abuso que están haciendo que sea con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios”, afirmó la autoridad en la audiencia.