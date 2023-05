Nuevo pangenoma humano podría ayudar a desvelar la biología de todo el mundo

“Nueva era del diagnóstico genético”: científicos han desvelado el primer borrador del pangenoma humano, un mapa actualizado del ADN refleja mejor la diversidad humana.

Fuente: DW

El primer “pangenoma” humano, que engloba la más amplia gama de genes y abre la puerta al tratamiento de enfermedades raras, fue publicado este miércoles (10.05.2023) por un grupo de científicos.

Se trata de una proeza que “abre una nueva era para el diagnóstico genético”, explicó el geneticista David Adelson, de la universidad australiana de Adelaida.

El primer genoma humano, es decir, el conjunto del material genético de un hombre, fue secuenciado en 2003, y sirvió de referencia para otros genomas humanos publicados desde entonces.

Ese mapa permitió identificar los genes vinculados específicamente a ciertas enfermedades, lo que permite avanzar en tratamientos médicos personalizados, y aclarar al mismo tiempo el proceso evolutivo humano.

This week in Nature: Human pangenome – data from 47 individuals combine to create reference resource that reflects human diversity. Browse the full issue: https://t.co/6oSB3ZJ8ZT pic.twitter.com/1tvHYW7VkA

Pero el 70 % de las secuencias de ese primer genoma provenía de un único individuo, un hombre que respondió a un anuncio en un diario de la ciudad estadounidense de Buffalo, en 1997.

El resto provenía de otras veinte personas, lo que limitaba su utilidad para investigaciones que concernían a poblaciones de otros orígenes étnicos.

El primer pangenoma fue presentado en una serie de artículos científicos publicados en la revista Nature por el Consorcio de Referencia del Pangenoma Humano (HPRC por sus siglas en inglés).

Ese proyecto compila los genomas de 47 individuos de origen diverso, y de aquí a mediados de 2024 espera poder reunir el patrimonio de 350 individuos.

De las 47 personas anónimas que fueron contactadas hasta ahora, más de la mitad provienen de África, un tercio del continente americano, diez de Asia y uno de Europa, un judío askenazí. Oceanía no está representada.

Todo organismo vivo posee un mapa genético, su genoma. Ese mapa contiene todos los elementos de ADN y las instrucciones que le permiten vivir y desarrollarse.

A @Nature paper reports the first draft of a human pangenome reference, a collection that aims to eventually represent as many as possible of the DNA sequences found across our species. https://t.co/j6Hx8tDfY1 pic.twitter.com/mvVylZeKnS

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) May 10, 2023