Ordenador cuántico crea una extraña partícula capaz de recordar su pasado

Los aniones, teorizados en los años 70, son clave para la informática cuántica. Su reciente descubrimiento representa un gran avance hacia la computación cuántica práctica.

Fuente: DW

Científicos llevan mucho tiempo buscando partículas con propiedades inusuales, llamadas anyones, como posibles bloques de construcción de ordenadores cuánticos avanzados. Ahora, la empresa británica Quantinuum, con su nuevo procesador cuántico H2, afirma haber logrado producir la misteriosa y largamente buscada partícula, que puede recordar su pasado y mejoraría el rendimiento de los ordenadores cuánticos en el futuro, según un informe de New Scientist.

Los físicos teorizaron por primera vez sobre los anyones en la década de 1970 y, según especularon, un grupo concreto de estas “cuasipartículas” bidimensionales –que solo existen en dos dimensiones– era capaz de mantener una memoria similar a la de una cuerda trenzada que conserva el orden de sus hebras cruzadas, guardando una especie de registro de dónde ha estado.

Las cuasipartículas, como su nombre indica, no son verdaderas partículas, sino vibraciones colectivas que se comportan como si fueran partículas. Así, los anyones intercambiables, a diferencia de otras partículas, guardan un registro del número de intercambios que influyen en su forma de vibrar, lo que los convierte en una forma atractiva de hacer computación cuántica, pero nunca antes se habían encontrado experimentalmente.

Ahora, Henrik Dryer, de Quantinuum, y sus colegas han sido capaces de crear qubits, o bits cuánticos, la piedra angular de un ordenador cuántico y de los anyones de superficie.

“Nuestro nuevo procesador cuántico H2 es la primera máquina capaz de alcanzar este hito”, afirmó Ilyas Khan, fundador y consejero delegado de Quantinuum, informa The Independent.

