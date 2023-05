Propietarios de carritos de comida rápida exigen una norma clara al Municipio para poder trabajar

El concejal Manuel Saavedra presentó la denuncia formal contra el funcionario que pidió ‘dinero a cambio de protección’ a la dueña de un ‘food truck’

Lourdes Molina Rea

Sobre los ataques del vocero del Ejecutivo municipal referido a que Saavedra no colabora con la dirección de transparencia edil, respondió que no ha llegado ningún requerimiento a su oficina y lo conminó a que coordine con los concejales de UCS para que las notas lleguen.

“En Transparencia no avanza nada, es una caja negra inmensa donde se esconde la cuchuquera y todo se tapa en los 45 días que tarda por el conducto regular. El alcalde no sale a decir nada y manda a voceros despistados o que se hacen los malinformados. No ha llegado nada a mi oficina, por eso le estoy pidiendo informe escrito y si la mandó al Concejo, es doblemente ineficiente porque los concejales de la UCS que administran el Concejo no han hecho llegar las notas”, dijo.