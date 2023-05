Rodrigo Amaral regresa al fútbol boliviano para jugar en Wilstermann

Fuente: Unitel

El uruguayo Rodrigo Amaral está de vuelta en el fútbol boliviano. El exjugador de The Strongest arribó este miércoles a la ciudad de Cochabamba para finiquitar detalles para convertirse en nuevo refuerzo de Wilstermann.

El mediocampista, que militó en el Tigre en 2022, regresa al país para incorporarse al equipo aviador, dirigido por el argentino Cristian Díaz, técnico que avaló su llegada la primera vez a Bolivia y que fue clave para que el charrúa arribe a la Llajta.

Amaral, quien se marchó del Tigre a raíz de una agresión al árbitro asistente Edwin Paredes en el clásico paceño el 12 de marzo, fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol con una suspensión de tres meses sin jugar, fallo que fue emitido recién en septiembre del mismo año.

Según el uruguayo, este manifestó a su llegada a Cochabamba que ya cumplió con la sanción impuesta por el tribunal de la FBF y que podrá ser habilitado sin problema en el club aviador.

“La sanción ya la cumplí, antes de que me vaya ya sabía parte de la sanción, por eso no me quedé en The Strongest”, manifestó el charrúa.

Amaral comentó que solo falta la revisión médica para firmar contrato con Wilstermann, el mismo que tendrá una validez de un año y medio (diciembre 2024).

“Me llamó el entrenador (Cristian Díaz) y acepté el desafío. Ahora tengo que adaptarme a Cochabamba, que no es lo mismo de La Paz. Vengo activo, cuando se abra el libro de pases vamos a poder jugar”, manifestó Rodrigo Amaral.