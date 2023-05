Ronaldo Sánchez, a los insultos en Instagram

El segundo usuario le criticó la marca y protección en ataque, pero la respuesta de Sánchez fue mandar a callar al usuario, también mediante insultos. “Ayer jugamos 12 contra 10, porque vos estabas jugando para ellos. No marca, no juega, no se proyecta, no haces nada, solo caminas”, dice parte del comentario, y la respuesta fue contundente.

Oriente Petrolero deberá medirse este miércoles ante Real Santa Cruz, posteriormente ante Aurora en Cochabamba, y finalmente ante Libertad Gran Mamoré. ¿Podrá Ronaldo Sánchez callar las críticas en sus próximos encuentros?

Capturas que circulan en redes sociales sobre las respuestas de Ronaldo Sánchez.