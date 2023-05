Santa Cruz tiene más habitantes que Uruguay

Recientemente, ha sido conocidos los números del estudio del Instituto Cruceño de Estadística (ICE) que muestra que el departamento de Santa Cruz tiene 4.000.143 habitantes, más que toda la población de la República Oriental del Uruguay. Si bien el próximo año se realizará el Censo, este número presentado por el ICE reafirma varias de nuestras peticiones, como ser la mayor asignación de partidas presupuestarias para que en nuestro departamento sean ejecutadas obras de envergadura para mejorar el desarrollo de nuestra región. Además, este incremento en el número de habitantes, significa por ende que se aumentará el número de ciudadanos habilitados para sufragar, lo que representa un mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Santa Cruz es uno de los 9 departamentos de nuestro país que está en constante crecimiento, por lo que el progreso y desarrollo departamental está, insoslayablemente, vinculado con el desarrollo de nuestra amada Patria.

Lastimosamente, algunas autoridades, o mejor dicho malas autoridades gubernamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), discriminan a nuestro departamento por sus luchas a favor de la libertad y la democracia, pretendiendo desconocer este resultado con el único afán de continuar con un centralismo asfixiante de la iniciativa privada de Santa Cruz, pretendiendo someter a las regiones y evitar su desarrollo. Por eso es importante pensar en un Federalismo, el cual va a dar la oportunidad a todos los departamentos y regiones que puedan dirigir su desarrollo y que se constituyan en el motor del Estado, siendo esta la respuesta ante el inminente fracaso político, económico y social de la forma de gobierno implementada por el MAS; por lo tanto, el Federalismo significa una opción de libertad y democracia.

Han pasado más de 13 años y hasta el momento no hubo una redistribución tributaria y mucho menos un verdadero Pacto Fiscal, el cual en el año 2017 no planteó soluciones estructurales y solo mantuvo intacta una antigua arquitectura fiscal postergando el tratamiento de temas urgentes, como el de un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura la progresividad, así como la desigualdad en la distribución de los recursos Esperemos que en el Censo 2024 no se vulneren ni se tergiversen los datos que claramente reflejan el crecimiento de Santa Cruz. Cada día somos más y Santa Cruz debe ser respetada para bien de todos los cruceños y de todos los ciudadanos que habitan en nuestra querida ciudad.

Tatiana Añez, Diputada.