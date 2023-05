Tres técnicos sugirieron al DT de Bolívar, Beñat San José, que esta semana entrene en una cancha similar a la del IV Centenario de Tarija para el duelo del sábado frente a Real Tomayapo a fin de que su equipo no tenga la dificultad que se le presentó en Trinidad, Potosí y Sucre, donde cayó derrotado.

Hace un par de semanas, el entrenador de los celestes dijo abiertamente “que de visitante es muy difícil jugar al fútbol que queremos, muy difícil tener la pelota al ras del piso. En cambio, los rivales dominan el segundo balón y nosotros no estamos construidos para ese juego. Los campos son muy difíciles de jugar para el fútbol que nosotros queremos”.

El técnico Sergio Apaza destacó las condiciones de trabajo que da Bolívar para que su plantilla se entrene en Ananta, “un campo de juego de primer mundo”, resaltó .

Sin embargo, Apaza sostuvo que no “se puede decir abiertamente que no puedes jugar y no vas a ganar. El subconsciente no acepta bromas, todo hay que hacerlo de puertas para adentro y decirles ‘muchachos, iremos a una cancha que no es la ideal, pero que con la calidad técnica que tenemos superaremos esa adversidad’”.

“Para mí sería correcto que se entrenen en la misma condición donde van a jugar, para sacarse ese estigma que tiene el entrenador de que si no se juega en un campo como Ananta no se puede ganar”, acotó.

Ricardo Fontana, exentrenador y exjugador de Bolívar, fue más crítico con las palabras del español. “Debe trabajar más y quejarse menos. No digo que sea bueno o mal técnico, pero se la pasa quejándose de todo”, criticó el “Tano”.

Coincidió con Apaza al citar que “si él (Beñat) considera que le puede servir un cambio de lugar de entrenamiento para jugar en Tarija que lo haga, pero qué pasaría si entrena en la cancha de Chaco y pierde, ya no tendría esa excusa de la cancha mala. En Bolivia los campos no son buenos, pero todos juegan en esas condiciones”.

Rubén Deleva, actual panelista de Tigo, apuntó: “Yo digo que te entrenas en un terreno y buscas tus ideas futbolísticas, pero tienes que atenerte a lo que te encontrarás en el camino. No todas las canchas son como las de Ananta y hay que luchar”.

Deleva señaló que “si es necesario sacar al plantel a un sintético, hay que hacerlo y si hay que encontrar imperfecciones en el terreno, hay que hacerlo, está dentro del fútbol. Hay que jugar donde nos toca y donde corresponde, pero también saber contrarrestar esos grandes detalles”.