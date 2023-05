Surge tercera denuncia por ‘coimas’ contra ministro Santos, pero él niega ilícito

Fuente: El Deber

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, es acusado por tercera vez de haber recibido supuestas “coimas” o “comisiones” de empresas adjudicatarias de la construcción de obras. Un presunto colaborador de la autoridad denunció que recaudó cerca de Bs 19 millones. El aludido aseveró que las acusaciones “carecen de verdad”, por lo que adelantó que iniciará acciones legales.

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de Bs 19 millones en coimas para el ministro. Por ahora, no diré mi identidad por miedo a las represalias contra mi persona y mi familia, pero diré todo lo que hice y vi”, dice el relato publicado por Rimay Pampa.

El denunciante afirmó que alcanzó un alto grado de confianza con el ministro por la “ayuda” que le dio cuando en palacio se decidía la conformación del gabinete. Agregó que la primera obra que el ministerio adjudicó fue la construcción del alcantarillado en el distrito 6 de Viacha, en La Paz. En junio de 2021, “el ministro me dijo que pida un 8% de comisión. Yo me negué”, relató y luego dijo que acordaron pedir solo el 3%.

La empresa adjudicataria del alcantarillado supuestamente hizo un aporte del 1% antes de ganar el proceso. La obra tenía un costo Bs 78 millones, para cerrar el negocio pagó Bs 780.000. La fuente detalló cómo se hizo la entrega de dinero: un hombre, con iniciales R. A., le entregó en efectivo Bs 1,5 millones. La entrega se habría realizado en una casa alquilada sobre la calle Ingavi, cerca de la plaza Riosinho, en la ciudad de La Paz. “Me dio el total del dinero en una mochila. En total, la comisión sumó los Bs 2.340.000, reveló el denunciante.

En la denuncia, que sería de conocimiento del Viceministerio de Transparencia, se menciona a la funcionaria Viviana B. quien también fue citada por el diputado del bloque radical Gualberto Arispe, como un “palo blanco” para la compra y venta de inmuebles; además, de realizar los cobros irregulares.

“Hay denuncias a la señora Viviana B., funcionaria del ministerio, y al sobrino (del ministro), Jhonny S., recibiendo dineros. En los chats tenemos más de 60 páginas y claramente señala son mensajes del ministro. ‘Es mi cuenta en dólares, por lo menos $us 1.000’, (le dice) a la persona que opera para que pueda hacer esos cobros y demás. Hay mucho por indagar en este tema”, denunció Arispe el 21 de marzo de este año.

En conferencia de prensa, el legislador mostró fotografías de los bienes inmuebles que habrían sido adquiridos por familiares del ministro y funcionarios de Medio Ambiente con el dinero de las “comisiones” que pedían a las empresas con las que “negociaban” las adjudicaciones de obras.

“Aquí están los números de las facturas, las fechas y estos montos indican que sería para la refacción de los diferentes bienes a nombre de los palos blancos, como familiares y otras personas. Esos montos económicos suman un total de Bs 653.327. Recursos económicos de dónde tiene cuando la señora gana Bs 4.000”, señaló refiriéndose a Viviana B.

A 10 días de la denuncia de Arispe, miembros de la Coordinadora Departamental de Servicios Básicos y Medio Ambiente de La Paz, identificados como una organización social de control social, denunciaron a Santos Cruz por corrupción en los procesos de adjudicación de obras y otros hechos irregulares.

“Acá tenemos un proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable en Pampahasi. El precio referencial es de Bs 70,6 millones y el precio ofertado es de Bs 84,2 millones y la referencia, la extorsión, la coima; o sea, el ‘bisnes’ para la adjudicación es Bs 13,5 millones”, precisó el secretario general Cesar Ruiz Valencia.

El aludido, a través de un comunicado difundido el domingo, sostuvo que las denuncias mediáticas deben realizarse en las instancias competentes y que las actuales acusaciones “mellan” su dignidad. Apuntó que las denuncias aparecieron en redes sociales hace tiempo atrás y que ahora tomará acciones legales.