Tres órganos del Estado van tras las huellas de los abusos sexuales del jesuita Pica

La publicación de El País refiere que por lo menos unos “siete superiores y una decena de clérigos” sabían de los abusos que el jesuita español Pica cometió, pero que guardaron silencio y no hicieron nada.

Fuente: ABI

Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Bolivia decidieron desempolvar las huellas que dejó en el país el jesuita español Alfonso Pedrajas, quien abusó a decenas de menores de edad, la mayoría, en el colegio Juan XIII, de Cochabamba, con el presunto encubrimiento de sus superiores de la Compañía de Jesús.

La decisión de los tres órganos del Estado fue motivada por la revelación del periódico español El País que el pasado 30 de abril publicó en portada el artículo “Diario de un cura pederasta: ‘Hice daño a demasiados’”, donde cuenta los abusos que cometió Pedrajas a por lo menos 85 menores de edad a partir de las memorias que dejó el jesuita español y de testimonios de las víctimas de los abusos.

Tras definir como un “horror” el hecho, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, además de solicitar formalmente, vía consular, los antecedentes del caso, para que se “investigue al jesuita violador”, quien falleció en 2009, formalizó una denuncia en el Ministerio Público en contra de las personas que habrían encubierto los abusos sexuales.

Se menciona al jesuita catalán Marcos Recolons, “un acompañante espiritual” de Pica, además del sacerdote José Arroyo (+), al psicólogo salesiano Ángel Tomás García (+), al jesuita Luis Tó, al provincial Ramón Alix y al teólogo Óscar Uzín (+).

Revelados los abusos de Pica, la Compañía de Jesús esperó 48 horas para convocar a una conferencia de prensa, pedir perdón y anunciar la suspensión de ocho sacerdotes provinciales de la época en la que se cometieron los delitos.

De manera adicional, la Compañía de Jesús formalizó el miércoles una “denuncia general” ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz basada “en la nota periodística” de El País.

No obstantes, antes, la Asociación de ex Alumnos del Colegio Juan XXIII (ASIAJ23), denunció que la Compañía de Jesús encubrió los abusos sexuales del jesuita español ocurridos durante los años 1972 —1987 y que incluso se negó a investigarlo.

“Denunciamos el encubrimiento por parte de la Compañía de Jesús que tenía pleno conocimiento, no solo por las reiteradas confesiones de Pedrajas Moreno a los provinciales catalanes y sacerdotes de dicha institución, sino por las denuncias interpuestas por los estudiantes en diferentes momentos, por lo que en todos los casos fueron expulsados del colegio”, afirmaron en un comunicado.

Además, enseñaron pruebas documentadas en las que la Compañía de Jesús rechazó investigar las denuncias de pederastia de Pedrajas.

“Cumplo en comunicarles que no le corresponde al actual director general de la Unidad Educativa Juan XXIII indagar hechos presuntamente acaecidos en años en los que no tenía ninguna responsabilidad administrativa como director”, señala Arturo Moscoso Pacheco, presidente del directorio de la Unidad Educativa Juan XXII, en la nota dirigida a la Asociación, el 19 de octubre de 2022.

El procurador reprochó que la Compañía de Jesús presente una demanda a partir de la publicación del diario español cuando “conocían el hecho” desde “el año pasado”. “El sobrino de Pedrajas llamó y sólo querían ver el Diario, nunca les ha interesado las víctimas ¿Cómo es posible que sean tan sinvergüenzas?”, cuestionó Chávez.

“Están haciéndose la burla de las víctimas, ellos presentando la denuncia, cuando ellos han conocido, y un directorio ha aprobado, de parte de la Compañía de Jesús por lo menos, de la Iglesia, ha aprobado las respuestas negativas (a los pedidos de investigación)”, señaló molesto el procurador.

A su vez, el ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, repudió los “actos de violencia sexual” cometidos por el jesuita español y lamentó que “la Iglesia Católica, en vez de constituir ejemplo para la sociedad, deje mucho que desear con este tipo de hechos aberrantes”.

En el marco de la “política de cero tolerancia a la violencia”, Pary instó a la sociedad a denunciar estas vulneraciones y convocó a las instituciones correspondientes a investigar este delito y a la Iglesia Católica “indagar y denunciar este tipo de hechos, con la finalidad de identificar a los posibles encubridores o cómplices de estos delitos”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Magaly Gómez, informó que la instancia también tomó acciones respecto al caso.

Afirmó que coadyuvarán en las investigaciones respecto a los abusos sexuales cometidos por el jesuita Pica. La Comisión ya solicitó informes a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Educación.

También solicitó a las autoridades correspondientes a que puedan realizar, en el marco de sus competencias, un trabajo de intervención, inspección y controles a instituciones que trabajan con poblaciones de menores como hogares de acogida y centros educativos.

En medio de este proceso, el miércoles el diario cochabambino Los Tiempos informó que la “Compañía de Jesús habría prohibido al padre Pérez Iribarne hablar sobre el cura abusador ‘Pica’”.

El periodista Mario Espinoza reveló en su programa El Café de la Mañana, que el jesuita Pérez Iribarne había comprometido su asistencia al programa; sin embargo, a primeras horas del miércoles, le comunicó que no iría.

“Esta mañana, cuando entré y me dijo Eduardo, ‘no voy a ir a la entrevista por una determinación de la Compañía y del Provincial´. Me dijo algo que me dejó muy tranquilo -enloquece el Eduardo- di lo que tengas que decir, era incensario, siempre ha sido así aquí en radio Fides y ese es un homenaje a la libertad de prensa”, comentó Espinoza.

Pérez Iribarne, de 78 años, es un sacerdote jesuita español que llegó a Bolivia hace 54 años y por décadas dirigió la emisora católica Fides. Anunció su retiro de los medios de comunicación para dedicarse a misiones jesuíticas en diciembre de 2017.

