6 feminicidios en una semana en Bolivia, preocupa la “impunidad” y la “normalización” de este delito

Fuente: Unitel

La “impunidad” y la “normalización” de la violencia son dos factores que preocupan en Bolivia ante los 6 feminicidios que se registraron en el país en solo una semana y con los que ya son 45 las muertes por violencia machista en el primer semestre del año.

La Fiscalía General del Estado informó que se registraron 45 feminicidios y 10 infanticidios desde el 1 de enero hasta el 27 de junio, la mayoría de ellos en las regiones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que conforman el llamado eje central del país.

En el mismo periodo de 2022 se registraron 47 feminicidios, mientras que en 2021 fueron 60 y si bien son menos este año, lo que causa preocupación es la saña con la que se cometen estos crímenes perpetrados mayormente por los concubinos, novios o exparejas de las víctimas.

Zenobia, Samanta, Rosa, Eliana, Katherine y Amelia fueron víctimas de la violencia machista la semana pasada, muchas de ellas eran jóvenes y murieron apuñaladas, o golpeadas brutalmente.

Samanta fue encontrada muerta junto a su hija de 2 años, ambas degolladas, en el cuarto de su exnovio, mientras que a Katherine, quien estaba reportada como desaparecida, la hallaron en un pozo en La Paz.

Víctimas jóvenes

La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, dijo a EFE que preocupa el nivel de “premeditación” que hubo en estos casos, pero también que sean jóvenes la mayoría de las víctimas y sus agresores, quienes reproducen la violencia que han visto en sus casas u otros entornos y que sientan que sus parejas y sus vidas les pertenecen.

Según Sánchez, alrededor del 70 % de las mujeres asesinadas del total de casos registrados son menores de 40 años y en el 60 % los perpetradores fueron sus parejas.

También alertó de que poco a poco se está normalizando la violencia.

Por su parte, la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, declaró a EFE que “hay una naturalización más fuerte” de la violencia machista y que está creciendo como una “bola de nieve”, ya que las nuevas generaciones están viendo como “normal” ciertos aspectos reforzados por videojuegos o novelas.

“Estamos cosechando esta violencia que se ha naturalizado y por eso vemos hombres menores de 30 años en un 70 % en todos los feminicidios del año que son los agresores, son los niños del pasado que se los ha educado violentamente”, comentó Cortez.

Respuestas judiciales

Sánchez y Cortez coincidieron en resaltar la “impunidad” que existe en la justicia en torno a estos casos, pues muy pocos llegan a sentencias y esto se vuelve un “calvario” para las familias de las mujeres asesinadas que deben peregrinar por años entre los tribunales y el Ministerio Público.

De acuerdo a datos del Ministerio Público, el 95 % de los responsables de los 45 feminicidios registrados tienen detención preventiva, pero solo 10 tienen sentencia con procedimiento abreviado.

Sánchez sostuvo que la retardación de justicia contribuye a la impunidad y a que los hombres de cierta manera no tengan miedo de cometer estos delitos, por la poca efectivización en su investigación y sentencia, lo que incluso podría afectar a que las propias mujeres decidan ya no denunciar al no tener resultados que les den protección.