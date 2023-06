Consultada sobre quién es la periodista que quiso mediar en la oferta, se abstuvo de nombrarla. “Muchos periodistas en Santa Cruz estaban coordinando con la gente de Nállar”, reveló Jessica Echeverría. Por Rubén Atahuichi

Santa Cruz.- Indignada por el desistimiento de las familias de policías y un civil ejecutados en Porongo en 2022, la otrora abogada de las víctimas, Jessica Echeverría, denunció que en la transacción “grotesca” a favor del acusado Misael Nállar, y con dinero de por medio, están implicados jueces, abogados y periodistas.



“¿Qué hace un juez hablando a nombre de una persona que está imputada por asesinar a policías? ¿Qué hace un abogado de las víctimas que tendría que defender a las víctimas buscando transar? ¿Qué hace una periodista?”, cuestionó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón. Echeverría fue contactada por el abogado Juan Pablo Ibáñez para ser parte de la defensa de los familiares de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, y el voluntario José David Candia, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), acribillados en Porongo el 21 de junio de 2022. Por el caso, acusado del delito de ganancias ilícitas, Misael Nállar. Éste fue detenido en Santa Cruz y trasladado el 25 de junio de ese año a La Paz, donde guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Desistimiento El jueves 1 de junio sorprendió la conferencia de prensa del fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien informó que los familiares de las víctimas acordaron con Nállar su desistimiento sobre la denuncia. “Dentro el caso CUD 701402172200943, seguido a denuncia de oficio en contra de Misael Nállar Viveros y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato (…) a efectos de presentar de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nállar Viveros”, dice el acta. En criterio de Echeverría, ese acuerdo de transacción es “demasiado grotesco”. “En pocas palabras, nos están diciendo que Misael Nállar es una hermanita de la caridad, de las carmelitas descalzas y alma noble y buena”, protestó en Piedra, Papel y Tinta. Contó que el día del desistimiento, una persona allegada a Nállar le llamó a las 13.00 para ofrecerle dinero con el fin de que se aparte de la causa. “Me dicen ‘no queremos siquiera tu firma, solamente queremos que salgas del caso’”, aseguró. Oferta de dinero La abogada dijo que le ofrecieron “cierta cantidad” de dinero y le pidieron “hacerse a la loca, deja el caso”. Relató sorprendida cuando dos horas después, a las 15.00, le llega el video de la conferencia de prensa de Mariaca, en la que se anunciaba el desistimiento. Echeverría relató que le llamó un abogado, “en ese momento en negociaciones con un juez, que estaba hablando a nombre de Nállar para que la familia llegue a un desistimiento y había una oferta de cierta cantidad por cabeza y por familia, por así decirlo”. “Antes, igual otros abogados habían mandado a decirme, incluso una periodista”, recordó. La abogada Jessica Echeverría era de la defensa de las familias del triple asesinato en Porongo. Foto: Jessica Echeverría

Otra vez consultada sobre si esa información es cierta o suposición, Echeverría, dijo que “no es subjetividad, es totalmente cierto”.

“No puede ser que aquí estén metidos jueces y periodistas”, insistió.

Caso en riesgo

Afirmó que por eso el caso Nállar está terminando y diluyéndose. Sin embargo, afirmó que “Misael Nállar sabe que no puede comprar a todos”.

“El caso va a quedar en nada”, supuso.

Aclaró insistentemente que ella no participó de las negociaciones ni del desistimiento de los familiares de las tras víctimas. “Yo siempre le dije, también a la familia, que no transo, no negocio y llego hasta el final”, sentenció Echeverría.

Se consideró una “piedra en el zapato” en el caso. “Yo tendría que recibir garantías del Estado”, reclamó.