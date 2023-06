Adepcoca remarca que apoyo a Del Castillo no es por la censura, sino por controles a la coca ilegal

Ministro de Gobierno en asamblea de Adepcoca. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz.- Si bien la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) envió este miércoles una nota de apoyo al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo no fue por la interpelación ni la censura, aclaró el dirigente cocalero Erlin Pari, sino por los operativos que encabeza esa cartera de Estado contra el contrabando de coca ilegal.

Pari admitió que el lunes se llevó a cabo una reunión del directorio, que decidió enviar una nota de respaldo a la autoridad por el trabajo que realiza en la incautación de coca de Perú que ingresa de forma ilegal a territorio boliviano y no en referencia a la censura.

“Se ha llevado la reunión del directorio donde se ha hablado sobre un apoyo al Ministerio de Gobierno, pero no sobre el tema que están publicando (censura), si no sobre la incautación de coca que ingresaba desde Perú. Mucha coca excedentaria estaba circulando y el Ministerio de Gobierno hizo conocer públicamente y quitar esa coca ilegal. Más allá no hay otra situación de respaldo y queremos hacer conocer esa situación como directorio”, aclaró el dirigente en entrevista con el programa Encontrados.

Las declaraciones del dirigente cocalero surgen después de que Del Castillo difundiera, través de sus redes sociales, un agradecimiento a las organizaciones sociales, entre ellos Adepcoca, y autoridades que le habrían expresado su apoyo, luego de que fue censurado por la Asamblea Legislativa.

En 2022, Adepcoca se movilizó exigiendo el cierre del mercado paralelo de coca en la zona de Villa El Carmen que es dirigido por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, fueron reprimidos brutalmente por la Policía. Incluso, el directorio de Adepcoca fue perseguido y encarcelado por el Ministerio de Gobierno, hasta la fecha Freddy Machicado y César Apaza continúan recluidos por esos hechos.

Poco tiempo pasó para que la nueva dirigencia se olvide de la forma en que fueron tratados. El 28 de abril de este año, se llevó a cabo una asamblea donde participó Eduardo Del Castillo, en esa oportunidad llamó a la unidad de los yungueños y aseguró que el Gobierno no se entrometerá en los asuntos de ese sector.

Sin embargo, Pari remarcó que el sector cocalero respaldará a cualquier autoridad e incluso al Gobierno del presidente Luis Arce porque, según consideró, la gestión actual prioriza la erradicación de plantaciones ilegales y la erradicación.

“De por medio, vamos a respaldar sea cual sea la autoridad de Gobierno, a este mismo Gobierno vamos a respaldar si va a existir ese trabajo en el tema de control, más que todo el control de esa coca que está ingresando de otros países. También se ha solicitado la erradicación de coca de los parques nacionales donde se ha expandido la plantación”, añadió.

En una parte de la nota de respaldo dirigido al titular de la cartera de Gobierno y firmada por todos los dirigentes, los cocaleros le ratifican “el apoyo contundente de la legitima Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca de La Paz a su gestión, y a la vez también nos solidarizamos en contra de las arbitrariedades y acoso político que su respetable persona está sufriendo”.

Exigen notificación

Por otra parte, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga y Carlos Alarcón enviaron una nota al vicepresidente David Choquehuanca exigiendo que informe de forma oficial la censura del Ministro de Gobierno, con el objetivo de que cumpla con lo que establece la carta magna.

“Le exigimos que ponga en conocimiento de manera formal al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera inmediata, la censura del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, aprobada con más de 2/3 de los asambleístas presentes en la sesión del 27 de junio de 2023”, dice la carta.

Esto surge a raíz de que presuntamente no se haya notificado de forma oficial al mandatario sobre la decisión de la Asamblea Legislativa. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón dijo que no tenía conocimiento si llegó la resolución de la asamblea a manos del mandatario.

/EUA//ANF/