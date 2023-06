Aprehenden a un docente acusado de abuso sexual y acoso a universitarias

“Me dijo: ‘no estás entendiendo, quieres aprobar sabiendo o como sea, sabes que es lo que sea nove’, así con una mirada muy extraña y le dije que me tenía que ir, y se me acercó, pero me fui corriendo”, contó una presunta víctima.

La Policía informó que alrededor de 10 jovencitas, entre las edades de 17 a 22 años, presentaron su denuncia formal contra este docente, quien a cambio de mejorar sus calificaciones, les pedía mantener relaciones sexuales con él.

Se conoce que existen casos de aquellas estudiantes a las que les baja la calificación para terminar obligándolas a que accedan a su “propuesta”.

“Me sentaba en medios de los chicos para que no me hable, pero igual se daba modos y de atrás venía y me hablaba al oído, me decía que lo espere o que él me esperaba después de las clases. Me ha llegado a llamar, me preguntaba con quienes vivía, en qué zona, que materias estaba, si tenía novio”, dijo la joven.

Muchas de las víctimas manifestaron que por el temor que les daba este docente, decidían abandonar la materia y otras, hasta pidieron el cambio de carrera.

“El pedía que por cada parcial te tenías que acostar con él una vez”, agregó la denunciante.

Las víctimas presentaron varios mensajes que el docente les enviaba donde les proponía encontrarse.

Tras conocerse sobre el caso, la Policía logró la aprehensión de este docente de la universidad pública y lo trasladó hasta sus dependencias. El caso ya está en investigación.