“Aprendí mucho de ti”: el sentido saludo de Kylian Mbappé a Lionel Messi en su cumpleaños

La estrella del PSG le dedicó unas palabras al astro argentino en las redes sociales por su 36° aniversario de vida.

Fuente: Infobae

Es evidente que Lionel Messi ha generado muchas amistades en el fútbol y, aunque su paso por el Paris Saint Germain no ha sido de lo más agradable, ha forjado una relación especial con Kylian Mbappé. El jugador francés ha sido su socio dentro del campo, más aún en los momentos que Neymar estuvo lesionado, y su complicidad ha quedado expuesta en las redes sociales.

Mbappé, c de Messi en el PSG pero también rival suyo en la final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras al crack rosarino en el día de su 36° aniversario de vida.

“Feliz cumpleaños leyenda. Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos 2 años juntos en París, aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solamente por eso estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura”, escribió Kiki.

Si bien hay una infinidad de imágenes de ambos juntos en el club parisino, Kylian Mbappé decidió acompañar el posteo con una fotografía de aquella definición de la Copa del Mundo que la Argentina ganó por penales tras el 3-3 en tiempo suplementario. Están en el círculo central dándose la mano.

Los seguidores de Mbappé celebraron en los comentarios las felicitaciones que la estrella francesa de 24 años, campeón del mundo en 2018, le dedicó a Lionel Messi pese a que ambos no seguirán juntos en la próxima temporada.

Messi decidió no seguir en el Paris Saint Germain a pesar de que tenía la opción de extender un año más su contrato. Después de dos campañas, el astro argentino prefirió abandonar el proyecto qatarí y se inclinó por continuar su carrera en el fútbol estadounidense. Si bien todavía falta la firma del contrato y la comunicación oficial, Messi tiene todo acordado para jugar en el Inter Miami.

Tras su salida, Leo reconoció que hubo una ruptura con parte de la hinchada de la entidad parisina y que lo mismo había sucedido con otras figuras del equipo. “Sí, hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar. Me quedo con toda la gente que sí me respeto, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota”, comentó una entrevista que hizo con Bein Sports.

El homenaje a Messi en el monumento a la bandera

Además del saludo de Kylian Mbappé, La Pulga recibió los mensajes en las redes sociales del PSG, FC Barcelona y Newell’s por su cumpleaños; como también un homenaje impactante en su rosario natal, donde el Monumento a la Bandera se mostró iluminado de celeste y blanco y reflejando su figura en el cielo.