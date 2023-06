Arce y Morales miden fuerzas y convocan a aliados, experto dice que quieren controlar el partido

El vicepresidente David Choquehuanca también salió en defensa del mandatario y afirmó que Luis Arce está a la cabeza del Proceso de Cambio, por lo cual pidió apoyarlo como “conductor del Estado”.

Fuente: ANF

En un escenario de mostrar su musculatura política, el presidente Luis Arce recibió el apoyo de sectores sociales, autoridades regionales y convocó a un gabinete ampliado para este sábado. Mientras que el jefe del MAS, Evo Morales citó a los asambleístas de su bancada y a los dirigentes del Pacto de Unidad para dos reuniones, que se realizará el 23 y 24 de junio.

“Todos los participantes de este congreso, ratifican, reconfirman y vuelven a reafirmar el apoyo a nuestro Gobierno nacional para que siga trabajando en todos los aspectos por el bien del Estado”, señaló el presidente de la Federación de asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Enrique Leaño, en la clausura del II Congreso Nacional de los municipios.

El 12 de junio, la dirigencia nacional del MAS, a la cabeza del expresidente, convocó a los asambleístas de su bancada y a los dirigentes del Pacto de Unidad a dos reuniones que se realizarán los días 22 y 23 de junio de este año, aunque aún no se definió el lugar del encuentro.

“La Dirección Nacional del MAS-IPSP, convoca a todos sus dirigentes de la dirección nacional, dos dirigentes de cada dirección departamental e invitamos a los ejecutivos de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad (dos por cada organización), a la reunión de evaluación política para el día jueves 22 de junio a horas 8:00 am., a realizarse en la ciudad de Cochabamba”, señala la resolución.

En las últimas semanas la crisis en el MAS se intensificó, luego que el mismo morales anunció el desmarque del Gobierno y dijo que ya no eran parte del mismo. Las acusaciones y ataques entre el bloque arcista y evista no se dejaron esperar, pero eso no impidió que se unan para aprobar a los ministros que fueron interpelados en el legislativo.

En ese contexto, el analista político Marcelo Silva consideró que esta pugna entre Arce y Morales es por el control del instrumento político, tomando en cuenta que el mandatario tiene el control de aparato estatal y, en los últimos meses, recibió el apoyo de la dirigencia de los sectores sociales. Mientras que Morales tiene el respaldo de la dirigencia nacional del partido, pero ya no como antes.

“El presidente Arce está yendo por el control del partido y que, en algún momento, pueda definir las directrices del partido de forma directa. Para Evo Morales el partido es su último reducto político, si pierde influencia en el partido, se anularán sus posibilidades de ser candidato el 2025. Lo que estamos viviendo es la disputa del MAS”, resaltó.

“Somos nosotros los que han recuperado esta democracia. Somos nosotros los que hemos recuperado este Proceso de Cambio, que hoy día está a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce por voluntad popular. Es el conductor, y tenemos que apoyarlo a él y tenemos que ir en una sola dirección todos”, dijo en su discurso durante un acto en el centro minero de Huanuni.

Para este 17 de junio, en La Paz, el presidente convocó a una reunión de gabinete ampliado con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, quienes deben asistir de forma obligatoria. Este hecho fue rechazado por los parlamentarios del bloque evista, que tildaron el encuentro de “malagradecidos” e “hipócritas”.

Arce tiene más apoyo

Silva estimó que el mandatario tendrá más respaldo que su adversario, tomando en cuentas que tiene el control del estado y la “billetera”. Aunque su imagen esta desgastada por los diversos casos de corrupción y narcotráfico que se dilucidaron en las últimas semanas.

“Arce tiene el control de aparato estatal y tiene la billetera, por lo tanto, es muy probable que Luis Arce gane todas las pulsetas con Evo Morales. La imagen del presidente está debilitada por los escándalos de corrupción y que han sido propiciadas por el jefe de su partido político, pero no ha sido favorable para el expresidente porque le han recordado los errores políticos de su gestión”, añadió.

