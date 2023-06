Asambleísta del pueblo ayoreo denuncia acoso político

Fuente: https://elmundo.com.bo

“Me estoy dando fuerza para poder denunciar a estas personas, porque tengo el apoyo de mi organización, que son los cinco dirigentes, los mismos que no están de acuerdo con el actuar y proceder de éstas autoridades; desde que asumí como asambleísta, me han estado acosando, sepan que los voy a denunciar a través de las instancias pertinentes. Voy a luchar por mi pueblo, porque me dio el mandato y lucharé por ellos y por sus necesidades”, expresó Etacore.

Por su parte Rocío Picanere Chiqueno, vocera de la CANOB señaló que este pronunciamiento se manifiesta sobre flagrante violación a sus estatutos, reglamento y procedimiento de elección de asambleístas, a las autoridades que son las que deberían cumplir los estatutos, Tari Chiqueno y Julian Chiqueno por violar las leyes y reglamentos además de la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

“La asambleísta Giliana Etacore, ha sufrido constantemente acoso político por nuestro presidente de la organización, que por intereses personales han abandonado sus funciones dentro de la organización CANOB”, puntualizó Picanere.