Caso Golpe 1: Nadia Beller dice que aún no fue citada a declarar de manera oficial

“Pero donde me citen, ahí voy a estar”, aclaró la excandidata del Movimiento Al Socialismo.

Edwin Condori

La excandidata a diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Nadia Beller, aseguró la mañana de este lunes que todavía no fue citada de manera oficial a declarar por el denominado caso Golpe I, que investiga parte de la crisis de 2019.

“Oficialmente no tengo ninguna notificación, no conozco dónde se nos está citando, pero donde me citen, ahí voy a estar”, dijo Beller en un contacto con EL DEBER, después de que en las últimas horas se difundiera una larga lista de nuevos convocados a declarar por la denuncia presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty.