Choquehuanca aboga por un “liderazgo sanador” y un gobierno para todos

La mañana de este sábado el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, abogó por un gobierno para todos y una democracia de consenso. Señaló que para ello es necesario contar con un “líder y político sanador”, que termine con la “egología” que causa divisionismo.

“Necesitamos un liderazgo sanador (…) un político sanador que sustituya la egología, el ego y el individualismo; que sustituya la egología divisionista, por la ecología de la complementariedad”, manifestó la autoridad en un acto por el cuarto aniversario del Consejo Originario de Markas y Ayllus del Chuquiagomarka (Codemac – La Paz).

En medio de lo que fue una fiesta con danzas autóctonas de varias provincias del departamento, Choquehuanca reflexionó sobre la reconstitución de la ideología propia de los pueblos indígenas, que se traduce en el vivir bien.

“Someter al próximo no es vivir bien y nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento. Por eso debemos trabajar la democracia de las coincidencias, para pasar al gobierno para todos, no solo para unos cuantos; donde las cosas se resuelvan mediante el consenso, que no es lo que yo quiero, sino lo que todos queremos. Es saber encontrar el taypi (centro, eje)”, manifestó.

Indicó que durante la República se vivió una democracia excluyente en la que los pueblos indígenas no eran tomados en cuenta y que fue el proceso de cambio el que creó la democracia incluyente.

Dijo que aunque, a su parecer, es algo nunca antes visto, ahora es momento de pasar a la democracia de consensos. A tiempo de felicitar al Codemac por sus cuatro años, recordó a los miembros que ellos como líderes no son secretarios (como en los sindicatos), sino autoridades originarias.

Fue enfático al mencionar que la única forma de avanzar es estando unidos. “Recién estamos cumpliendo cuatro añitos y ya nos estamos movilizando a mucha gente. A los paceños no nos van a dividir,, no van a poder. Nosotros vamos a lograr la unidad”, finalizó Choquehuanca.