Con un combo, un hombre “destrozó” los dedos del pie de su expareja cuando le pidió pensión para sus hijos

“De lo que yo le he dicho que se haga cargo de sus hijos, que yo nomás no puedo trabajar. Él estaba medio alterado y me ha agarrado de mi mano y me ha comenzado a doblar (el brazo) y a mi mamá le he llamado”, relató Dania.

Contó que luego el hombre se fue, pero regresó y la empujó para golpearla con el combo en el pie. También agredió a su hija mayor y a la madre de su expareja.

La madre de la mujer relató que tras el pedido de ayuda de su hija, abordó un taxi y al llegar al lugar fue atacada.

“Cuando he llegado, me ha arrastrado, me ha metido adentro y ha agarrado su combo y quería matarme. A otro cuarto quería meterme. Mi cabeza me ha agujerado con el mismo combo”, contó la madre de la víctima.

Agregó que su nieta acudió a defenderla; sin embargo, también recibió un golpe de combo en la cabeza y en su rodilla.

El abogado de la víctima confirmó las agresiones e indicó que la mamá de la mujer con fracturas tenía heridas en la cabeza y fueron necesarias tres puntadas. “A la víctima prácticamente le destrozó los dedos del pie izquierdo”, indicó el abogado Eduardo Mérida.

El agresor tiene antecedentes penales por violencia intrafamiliar y estuvo recluido en el penal de San Pablo de Quillacollo, agregó el abogado.

Mérida indicó que denunciarán el caso por triple intento de feminicidio.

En tanto, la familia está afligida pues la joven madre no puede trabajar ni llevar sustento a su hogar ni tampoco puede cubrir los gastos médicos, por lo que piden ayuda de la población.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden contactarse al número de celular 717-66381.