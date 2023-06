Cruce de acusaciones entre el jefe del MAS Evo Morales y Del Castillo tras su restitución en el Ministerio de Gobierno

El cruce de acusaciones entre el jefe del MAS, Evo Morales y el restituido ministro Eduardo del Castillo subió de tono y desnudó aún más la crisis interna que sufre el partido oficialista de Bolivia

El cruce de acusaciones entre el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Eduardo del Castillo subió de tono y desnudó aún más la crisis interna que sufre el instrumento político, luego de que éste fuera restituido en el cargo de ministro de Gobierno por el presidente Luis Arce.

Quien empezó con las acusaciones fue Del Castillo, que rememoró la interpelación del martes en el que fue censurado por 101 votos de legisladores de oposición y del ala radical del MAS.

“Lo que sucedió hace unos días fue una puñalada por la espalda, es doloroso abrir los ojos”, dijo Del Castillo.

“Son ellos los que tienen un plan negro. Los traidores son ustedes, se aliaron con nuestros verdugos, con quienes mataron a más de 30 de nuestros hermanos. Ustedes son los que tienen un plan negro”, agregó.

Tras las afirmaciones duras contra los parlamentarios “evistas”, Del Castillo descargó contra Evo Morales a quien dijo que “es un hombre completamente cambiado”, respecto a todas las acusaciones que lanza contra el gobierno de Arce.

“Aquel señor que vimos ingresar al palacio el año 2005 ganando con más del 50% de votos, con una mochila llena de esperanzas, hoy, lamentablemente es un hombre totalmente cambiado, duele que día a día digan que no somos militantes del MAS, que no tenemos carnet (muestra el suyo). Nosotros no vamos a militar por una persona, entramos a militar porque realmente creemos en nuestra revolución democrática y cultural”, señaló Del Castillo, en medio de los asistentes que mostraban su apoyo.

Desde la otra trinchera, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, responsabilizó a Del Castillo de lo que pueda pasarle.

“Que el digno pueblo boliviano juzgue. Hago responsable al ministro censurado y ratificado inconstitucional e ilegítimamente de cualquier atentado contra mi vida o integridad física. La militancia del MAS-IPSP es testigo de las amenazas, mentiras y ataques en nuestra contra. Sólo faltó que Del Castillo muestre las esposas como hacía Arturo Murillo. El MAS-IPSP nunca claudicará en su lucha contra la corrupción y protección al narcotráfico. Como en tiempos neoliberales, la derecha busca atentar contra el instrumento político del pueblo”, escribió Morales en sus redes sociales.

La noche del jueves, el presidente Luis Arce destituyó a Del Castillo, luego de que este fuera censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); sin embargo, anunció que posesionaría a una autoridad. Horas más tarde, el mismo mandatario restituyó a Del Castillo en el puesto de ministro de Gobierno.

