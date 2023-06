David Villalba no continuará en Oriente Petrolero

David Villalba se despidió de Oriente Petrolero . El defensor central de nacionalidad paraguaya no continuará su carrera en el conjunto ‘Refinero’ ya que su contrató finaliza este 3 0 de junio.

Su rendimiento no fue el esperado y la dirigencia del club optó por no tomarlo en cuenta para la División Profesional. Además, su cupo ya está cubierto,hace un par de días se oficializó la llegada del dominicano Cesar ‘Danco’ García ex capitán y pilar fundamental de Real Santa Cruz.