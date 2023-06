Diputada Álvarez: “Mientras no se destituya a los ministros que tienen vínculos con el narcotráfico, las investigaciones no prosperarán”

La diputada María René Álvarez afirmó que el caso ´narcovuelo´ es un caso más que quedará en el olvido mientras no se destituya al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Fuente: Prensa Creemos

“Mientras no se destituya a estos dos ministros de sus cargos, ellos tomarán el control de las investigaciones. Es por eso que no avanza, es por eso que no caen los peces gordos, es por eso que no aparecen los dueños de la droga y finalmente hay claros indicios de vínculos del narcotráfico con estos dos ministros”, indicó Álvarez.

La legisladora lamentó que las instancias judiciales que deben realizar investigaciones transparentes están tomadas por el Gobierno central.

Al concluir, remarcó que las personas que están al mando de las investigaciones tienen vínculos con el narcotráfico y que mientras no sean destituidos de sus cargos, los procesos no van a prosperar.