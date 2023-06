Diputado Cuéllar asegura que censura contra Del Castillo “no tiene efecto”

“Ha sido una censura en el Legislativo que no tiene efecto”, porque el presidente Luis Arce no tiene la obligación de alejar de su cargo al censurado ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por efecto de una sentencia constitucional, aseguró el diputado del MAS Rolando Cuéllar.

Fuente: ABI

Del Castillo fue censurado la noche de este martes por la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una sesión interpelatoria “referida al tráfico de vehículos robados”.

“Las organizaciones sociales tiene que tomar cartas en el asunto. No nos afecta en nada esta censura, no creo que el Presidente del Estado destituya al Ministro de Gobierno porque hay una sentencia constitucional que no lo obliga a destituirlo. Ha sido un saludo a la bandera esta interpelación”, insistió el diputado a la conclusión de la sesión.

En abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo.

La Sentencia 0020/23 es el resultado a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado suplente Rolando Cuéllar contra los artículos 3.II y III y 4 de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De 144 senadores y diputados, 101 votaron por la censura y 42 por el orden del día puro y simple, que no tiene ningún efecto.

Cuéllar aseguró que Del Castillo tiene respaldo en el Legislativo, por los resultados en la lucha contra el narcotráfico y delito.

“Ha sido un saludo a la bandera (la interpelación), ha sido un show, el trabajo que viene realizando el Ministro de Gobierno vamos a respaldarlo siempre”, insistió.

La interpelación de este martes fue planteada por los diputados Marcelo Pedrazas López, María Rene Álvarez, Alberto Astorga Torrez y Daniel Prieto Tomelich por tráfico de vehículos robados.