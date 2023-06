El príncipe Archie recibió un sorprendente regalo de cumpleaños por parte de un fan de Harry y Meghan

Los duques de Sussex se sorprendieron por el presente que recibieron y agradecieron el gesto que tuvieron sus seguidores





El seguidor del príncipe Harry y Meghan Markle fue personalmente a entregarle el regalo de cumpleaños al príncipe Archie

Fuente: infobae.com

El príncipe Harry y Meghan Markle festejaron los cuatro años de su pequeño hijo, el príncipe Archie. A esta celebración llegó una sorpresa, pues una seguidora de los duques de Sussex le llevó un extraordinario regalo al pequeño.

El último 6 de mayo fue una fecha muy importante para la familia real, ya que se celebró el cumpleaños del hijo mayor de Harry y Meghan y, a la vez, se realizó la coronación del rey Carlos III. Ese día, una gran seguidora de la pareja llegó muy temprano hasta el domicilio de los duques y le entregó personalmente el regalo al cumpleañero.

Según reveló Jennifer Blevins, copropietaria de la empresa Mad Dogs & Englishmen Bike Shop, ella y Martin, el dueño de la tienda, decidieron darle de regalo al príncipe una bicicleta. “Él temprano fue y compró una de las bicicletas especialmente diseñadas para niños y dijo ‘esta es genial porque tiene las ruedas de soporte para un niño y también compró flores para Meghan Markle y una tarjeta por su gran día”.

Cuando se acercaron a la casa del príncipe Harry, la seguridad le preguntó si tenía invitación de la pareja, y él afirmó que sólo pretendía entregar un regalo al menor. Los guardias revisaron el presente y luego le permitieron entregarselo. Después de un mes, el seguidor contó que recibió una carta sorpresa en su tienda.

“En nombre de los duques, acepte este agradecimiento por el regalo enviado al pequeño príncipe en su cuarto cumpleaños. La bicicleta ha sido sinónimo de alegría y es muy apreciada por la familia”, reveló feliz el seguidor.

Blevins expresó que ella y Martin estaban muy conmovidos porque los duques habían mostrado un gesto de agradecimiento, y especialmente porque fue un regalo para el príncipe Archie realizado sin esperar nada a cambio.

¿Príncipe Harry y Meghan Markle se separan?

En el último mes, para ser más precisos desde el último 19 de mayo, surgieron rumores de crisis matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle, luego de que la pareja no compartiera mensajes por su aniversario de bodas, como sí lo habían hecho en ocasiones anteriores.

Estas especulaciones empezaron a tomar más fuerzas después de que la autora de varios libros sobre la familia real, Lady Campbell, contara que, según fuentes cercanas a la pareja, el hijo menor de la fallecida princesa Diana consultó con sus abogados sobre el divorcio.

“Supuestamente ha habido problemas en el matrimonio durante algún tiempo… He escuchado de cinco fuentes totalmente confiables que Harry llamó a los abogados hace algunos meses. El problema es que la información no necesariamente coincide con su rostro público. Pero, por supuesto, su imagen pública es, hasta cierto punto, abofeteada para obtener ganancias”, declaró a GB News.

Pero eso no es todo, ya que Paul Burrell, ex mayordomo de la princesa Diana, quien trabajó junto a ella hasta su trágica muerte en 1997, sostuvo que Harry no está pasando por un buen momento junto a la protagonista de ‘Suits’.

“¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad? ¿Finalmente ha visto la verdad de lo que está haciendo su esposa y que su belleza le ha lavado el cerebro y lo ha hipnotizado o algo así? Porque todos lo sabemos, pero él no parece verlo”, mencionó.

“Inevitablemente, verás grietas en este matrimonio porque sabemos que, con la atención de la prensa, la crítica y la fama mundial viene una gran presión”, agregó.