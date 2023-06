El Sedes Potosí vacunó a más de 15.000 niños contra la influenza

Imagen referencial. ARCHIVO

Fuente: https://elpotosi.net

La campaña de vacunación masiva a menores de 12 años en las diferentes unidades educativas de la capital para protegerlos de los resfríos, la AH1N1 y la H3N2 avanza con normalidad según informó el jefe de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Huáscar Alarcón.

“Se han vacunado tres parvularios, el número de kínderes ha sido 57, en primaria 62 haciendo un total de 122 unidades intervenidas, se ha logrado vacunar solamente en la capital potosina a 15.894 niños menores de 12 años entrando ya a la etapa de adolescencia”, dijo.

El galeno espera que estas cifras aumenten, ya que las unidades educativas donde no se inmunizó por que los padres de familia decidieron posponer la vacunación hasta que se les informe bien sobre los beneficios de la misma.

“Queremos también poner en conocimiento que varias unidades educativas justamente han pedido una prórroga, que quiere decir aquello que no han acudido a la vacunación merced a que no les ha informado por la parte docente y administrativa de lo que significa la vacunación, eso ha incidido a que no podamos entrar al cien por ciento de las unidades educativas”, indicó.

Debido a esto, el jefe de la unidad de epidemiología comentó que el Sedes decidió extender la campaña de vacunación hasta el 15 de junio y esperan que esas unidades educativas que decidieron posponer hagan inmunizar a sus estudiantes para alcanzar por lo menos el 70 por ciento de la población estudiantil.