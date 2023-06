Esposo de asambleísta Muriel Cruz: “Las agresoras principales no están detenidas, pido celeridad a la Policía”

13 supuestos agresores de Cruz fueron enviados de manera preventiva a la cárcel de Palmasola, tras una audiencia que duró más de 17 horas

Ariel Melgar Cabrera

José Carlos Cantero pidió a la Policía celeridad en las investigaciones que se desarrollan por la agresión que recibió su esposa Muriel Cruz, asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), pues señala que, pese a que hay 13 personas detenidas en la cárcel, aún no se ha dado con las principales agresoras.

“Las principales agresoras no están detenidas, pido celeridad a la Policía y al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), que los policías investigadores se muevan y que no dejen pasar este hecho, porque si hoy fue mi esposa, mañana será otra persona. No puede que ser que siempre agredan a los asambleístas del MAS en la Gobernación”, señaló desde el hospital universitario Martín Dockweiler