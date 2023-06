Estafa: les prometieron ganar dinero por ‘dar likes’ y les pidieron una inversión que perdieron

La víctima relató que les pedía dar ‘like’ a unos videos, luego les indicaban seguir usuarios para luego mandar las capturas de las interacciones. “Al día se hacían como 10 tareas y salía dinero de eso”, cuenta.

Cuando las víctimas veían que tenían ‘ganancias’, les daban su confianza a los estafadores, por lo que cuando éstos les pedían depositar más dinero, las personas accedían.

“Una vez que deposité esos Bs 3.800, se hicieron la burla”, contó el hombre.

Otra mujer también cayó en el mismo modus operandi en redes sociales. Esta víctima relató que primero le pidieron invertir Bs 10 y le devolvieron Bs 20.

“Por querer ganar más llegó a un límite donde nos dicen ‘si depositas más, vas a ganar más’. Yo hice el depósito de 3.800 y simplemente desaparece (el contacto). Ya no me puedo contactar con él, ya no puedo acceder a la página donde tenía el contacto”, relató la mujer.