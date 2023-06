“Estoy con la conciencia tranquila”, asegura el viceministro Valda al ser aprehendido

Fuente: UNITEL

Pasadas las 22:00 de este viernes, el viceministro Carmelo Valda salió de la Fiscalía escoltado por policías para ser trasladado a dependencias de la Policía donde permanecerá a la espera de su audiencia cautelar, para definir si se defenderá en libertad o detenido. El viceministro es investigado por las denuncias de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente.

“El día de hoy (viernes) voluntariamente me he presentado a la Fiscalía, he dicho mi verdad. Estoy con la conciencia tranquila”, manifestó Valda al momento de salir de la Fiscalía.

Valda aseguró que nada tiene que ver con las denuncias de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y señaló que respeta la decisión de los fiscales y asumirá su defensa.

“Me defenderé de las calumnias que me están haciendo, me voy a defender”, dijo Valda.

La aprehensión de Valda se produjo días después de la declaración de la mujer considerada ‘testigo clave’ en este caso, pues fue quien mencionó al viceministro como parte de la red de corrupción que presuntamente era lidera por el exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, quien cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Además, del exministro Santos Cruz, un familiar de la exautoridad y una exfuncionaria del mismo ministerio también cumple detención preventiva.