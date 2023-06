Eugenio Derbez elige a la boliviana Lu de la Tower entre los 10 finalistas de los ‘adoptiktoks’

Y aunque en inicio “pensó” que nuevamente querían que participe en la convocatoria de Derbez, cuando revisó se dio cuenta de que se trataba de los seleccionados por el actor. Así lo dio a conocer Lu en su cuenta de TikTok.

Casi entre lágrimas, la artista relató cómo fue el momento en el que se enteró de esta gran noticia.

“Gente no saben lo que acaba de pasar, me empezaron a etiquetar mucho en un video de Eugenio Derbez y yo dije si es lo de los adoptiktoks, si ya participé hace un mes y todo. Bueno ya fue, resulta que Eugenio eligió a los 10 mejores adoptiktoks de todo el mundo y yo soy una de ellos, no puedo creer que me haya elegido”, dijo Lu.