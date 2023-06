“Evo es sinónimo de pelea”: Condori critica campaña del MAS en Sucre

Considera que Morales estuvo detrás de la censura a Eduardo del Castillo por su “hambre” de poder, pero ve que Luis Arce le dio un “sopapo” con la ratificación del Ministro





“Evo Morales es sinónimo de pelea, división y de odio entre hermanos”, dijo el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, respecto a la llegada del exmandatario a Sucre para el encuentro de “Revolución Urbana” que se desarrolla en el auditorio de la Villa Bolivariana.

La autoridad departamental observó que hay una desesperación de Morales de, a cualquier costo, proclamarse como candidato para las próximas elecciones.

“Mientras nosotros estamos trabajando, otros (están) netamente en la campaña. Se nota que hay una desesperación, a costa de cualquiera, de hacerse proclamar”, cuestionó Condori en una conferencia de prensa en la Gobernación de Chuquisaca.

Afirmó que “en su momento, teníamos respeto” al líder del MAS, pero que “el pueblo ya no le da la bienvenida” por su “autoritarismo” y porque no respetó el referéndum del 21 de febrero de 2016.

“En Chuquisaca apostamos a la reconciliación, a la no confrontación y con la llegada de Evo Morales, ponemos en riesgo esa reconciliación”, indicó Condori, al pedir que no se genere violencia en Sucre, donde “a pesar de diferencias ideológicas vivimos en paz”.

Censura a Del Castillo

El Gobernador considera que Morales estuvo detrás de la censura a Del Castillo porque tiene “hambre” de poder, pero advirtió que el presidente Luis Arce le dio un “sopapo” al jefe del MAS con la ratificación del Ministro de Gobierno.

“Al momento de censurar, no hay imperio, no hay extrema derecha, no hay camachismo, se olvidaron”, dijo Condori, en alusión al voto de “evistas” y opositores a favor de la censura a Del Castillo en la Asamblea Legislativa. Cree que buscan “hacer quedar mal al Presidente”.